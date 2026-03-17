В Молдове упал российский «Шахед» со взрывчаткой

В Молдове упал российский «Шахед» со взрывчаткой1
- 17.03.2026, 19:15
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Российский беспилотник обнаружили на территории молдавского села Тудора на юге страны. По оценке властей, дрон нес взрывчатку.
Об этом заявили президент Молдовы Майя Санду и МИД страны.
Беспилотник упал возле села Тудора в Штефан-Водском районе - недалеко от государственной границы. Компетентные органы уже принимают меры для нейтрализации угрозы.
«Обнаруженный сегодня в молдавском селе Тудора российский беспилотник, по оценке, несет взрывчатку. Это серьезное нарушение нашего воздушного пространства и угроза для наших граждан», - написала она в X.
Также президент Молдовы заявила, что Россия подвергает опасности граждан ее страны.
В МИД Молдовы назвали инцидент угрозой для безопасности граждан.
«Республика Молдова подтверждает важность соблюдения своего суверенитета и территориальной целостности», - говорится в заявлении ведомства.