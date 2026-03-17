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В Молдове упал российский «Шахед» со взрывчаткой

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  • 17.03.2026, 19:15
  • 5,456
В Молдове упал российский «Шахед» со взрывчаткой

Видео.

Российский беспилотник обнаружили на территории молдавского села Тудора на юге страны. По оценке властей, дрон нес взрывчатку.

Об этом заявили президент Молдовы Майя Санду и МИД страны.

Беспилотник упал возле села Тудора в Штефан-Водском районе - недалеко от государственной границы. Компетентные органы уже принимают меры для нейтрализации угрозы.

«Обнаруженный сегодня в молдавском селе Тудора российский беспилотник, по оценке, несет взрывчатку. Это серьезное нарушение нашего воздушного пространства и угроза для наших граждан», - написала она в X.

Также президент Молдовы заявила, что Россия подвергает опасности граждан ее страны.

В МИД Молдовы назвали инцидент угрозой для безопасности граждан.

«Республика Молдова подтверждает важность соблюдения своего суверенитета и территориальной целостности», - говорится в заявлении ведомства.

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