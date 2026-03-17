В Молдове упал российский «Шахед» со взрывчаткой 1 17.03.2026, 19:15

5,456

Видео.

Российский беспилотник обнаружили на территории молдавского села Тудора на юге страны. По оценке властей, дрон нес взрывчатку.

Об этом заявили президент Молдовы Майя Санду и МИД страны.

Беспилотник упал возле села Тудора в Штефан-Водском районе - недалеко от государственной границы. Компетентные органы уже принимают меры для нейтрализации угрозы.

«Обнаруженный сегодня в молдавском селе Тудора российский беспилотник, по оценке, несет взрывчатку. Это серьезное нарушение нашего воздушного пространства и угроза для наших граждан», - написала она в X.

Также президент Молдовы заявила, что Россия подвергает опасности граждан ее страны.

В МИД Молдовы назвали инцидент угрозой для безопасности граждан.

«Республика Молдова подтверждает важность соблюдения своего суверенитета и территориальной целостности», - говорится в заявлении ведомства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com