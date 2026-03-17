До +14 °С прогнозируют синоптики 18 марта в Беларуси
- 17.03.2026, 19:23
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Без осадков.
В среду, 18 марта, в Беларуси сохранится облачная погода без осадков. Об этом сообщили в Белгидромете.
18 марта синоптики прогнозируют небольшую облачность. Преимущественно без осадков.
В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, в центральных и восточных районах на отдельных участках дорог ожидается гололедица.
Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем восточный, северо-восточный до 9 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит от -4 до +2 °С, максимальная днем от +8 до +14 °С, по юго-востоку от +6 до +7 °С.