Джон Гальяно на два года станет дизайнером Zara 17.03.2026, 19:32

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Джон Гальяно

Британский дизайнер будет разрабатывать сезонные коллекции.

Британский дизайнер Джон Гальяно будет разрабатывать сезонные коллекции для Zara в рамках двухлетнего партнерства c владельцем сети, испанской Inditex, передает

The Business of Fashion со ссылкой на заявление компании. Информацию о сотрудничестве с Zara Гальяно подтвердил в разговоре с американским журналом Vogue.

Дизайнер намерен переосмыслить архивные коллекции Zara с использованием новых материалов, первая коллекция должна выйти в сентябре. Сотрудничество с Гальяно происходит на фоне стремления Inditex увеличить присутствие в премиум-сегменте, поскольку ее конкуренты — Shein и Temu — захватывают все большую долю рынка среди молодых покупателей с ограниченным бюджетом.

Проект возник благодаря знакомству Гальяно с Мартой Ортегой Перес — главой Inditex, и дочерью основателя компании Амансио Ортеги. «Я очень взволнован, потому что раньше я этим не занимался, и это меня очень радует — новизна, волнение, сам процесс», — отметил Гальяно.

Paris Match отмечает, что «запуск коллекций Джона Гальяно в Zara станет важной вехой в истории моды». Издание сравнивает это c коллаборацией H&M; и Карла Лагерфельда в 2004 году.

Джон Гальяно — британский дизайнер, известный своими эпатажными коллекциями, около 15 лет он был главным модельером модного дома Christian Dior, но в 2011 году лишился должности из-за скандала с антисемитскими высказываниями и признаниями в любви к Адольфу Гитлеру: пьяные выкрики дизайнера засняли на видео в одном из парижских кафе. Гальяно оштрафовали на €6 тыс. и лишили французского Ордена Почетного легиона.

В 2015 году Гальяно стал креативным директором модного дома Maison Margiela и работал там вплоть до конца 2024 года, когда объявил о решении покинуть компанию. По признанию дизайнера, он решил сойти с «безумной карусели», чтобы «действительно подумать о том, чем бы я хотел заниматься дальше», передает Vogue. Сейчас в рамках сотрудничества с Zara он работает в ателье в Париже и уже подготовил «пробные образцы», но другие подробности не раскрыл.

«Представлять моду через такую огромную платформу — это, конечно, захватывающе. И возможность работать с теми ресурсами, которыми они обладают, тоже захватывает», — заключил он.

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