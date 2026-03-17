Макрон резко отказал Трампу в помощи в Ормузском проливе 17.03.2026, 19:44

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Эммануэль Макрон

Французский лидер готов начать работу, только когда «ситуация успокоится».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет участвовать в операции по разблокированию Ормузского пролива в нынешних условиях.

Об этом сообщает BFMTV.

Макрон рассказал о позиции Франции в конфликте на Ближнем Востоке, заявив, что она «не выбирала эту войну».

«Мы не принимаем в ней участия и занимаем чисто оборонительную позицию для защиты наших граждан и поддержки наших союзников», - подчеркнул он.

Французский лидер добавил, что Париж «никогда не будет участвовать» в операциях в Ормузском проливе «в нынешних условиях». В то же время он отметил, что желает гарантировать свободу судоходства и морскую безопасность в регионе.

По словам Макрона, Франция начнет работу «после того, как ситуация успокоится». Речь идет о поиске решения вопроса о «свободе судоходства как контейнеровозов, так и танкеров» в Ормузском проливе.

Он отметил, что начал переговоры с Индией и рядом союзников в ЕС и на Ближнем Востоке. В то же время Макрон заявил, что эти дискуссии потребуют «урегулирования конфликтов с Ираном, поскольку ни при каких обстоятельствах это не может быть насильственной операцией».

В ответ на слова Макрона президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер «очень скоро покинет свой пост».

Стоит отметить, что следующие президентские выборы во Франции состоятся уже в 2027 году. Макрон не сможет принять в них участия, ведь конституция страны запрещает претендовать на высший пост три раза подряд.

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