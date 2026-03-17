В Беларуси заметили редкое животное 4 17.03.2026, 19:51

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Видеофакт.

Белорусское общество охотников и рыболовов показало редкое животное, замеченное в Беларуси. Информация и фото опубликованы в официальном телеграм-канале БООР.

В угодьях Лидского охотничьего хозяйства заметили альбиноса самца косули. У животных альбинизм является крайне редким явлением. Полностью белое животное паслось вместе с другими представителями стада, которые воспринимали его абсолютно спокойно, несмотря на цвет.

В обществе отметили, что такие животные вызывают неподдельный интерес у охотников и натуралистов.

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