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Белый дом: Нефтяные танкеры начинают двигаться через Ормузский пролив

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  • 17.03.2026, 20:04
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Белый дом: Нефтяные танкеры начинают двигаться через Ормузский пролив

Подробности.

Нефтяные танкеры снова проходят через Ормузский пролив, а блокирование этого морского пути Ираном не нанесло значительного ущерба экономике США. Об этом заявил экономический советник Белого дома Кевин Гассетт во вторник, 17 марта, в интервью CNBC.

«Вы уже видите, что танкеры начинают понемногу проплывать через пролив, и я думаю, это признак того, как мало у Ирана осталось», — сказал он.

Гассетт подтвердил позицию администрации Дональда Трампа относительно скорого завершения войны с Ираном.

«Мы очень оптимистично настроены относительно того, что это закончится в ближайшее время, и потом, в течение нескольких недель после завершения [войны] будут заметны последствия для цен, поскольку грузы нефти доберутся до нефтеперерабатывающих заводов», — добавил чиновник.

Советник Белого дома также подчеркнул, что действия США в Иране совпадают с интересами Китая.

«Это один из случаев, когда цели обеих стран совпадают, ведь мы стремимся к стабильному мировому рынку нефти. Когда эта война закончится, а это произойдет вскоре, я уверен, что они [президент Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин] встретятся и будут иметь много о чем поговорить, и, надеюсь, китайская сторона выразит определенную благодарность», — сказал он.

14 марта президент США Дональд Трамп выразил надежду, что несколько стран отправят свои корабли в Ормузский пролив для обеспечения его разблокирования.

Однако премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказал Трампу в отправке военных кораблей в Ормузский пролив. Впоследствии отказом ответила и Германия.

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