закрыть
22 июня 2026, понедельник, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стубб объяснил, почему европейские союзники не желают помогать Трампу в Ормузском проливе

  • 17.03.2026, 20:09
  • 16,172
Стубб объяснил, почему европейские союзники не желают помогать Трампу в Ормузском проливе
Александер Стубб
Фото: Photothek/Getty Images

США не посоветовались с партнерами.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Соединенные Штаты не проконсультировались с союзниками перед тем, как начинать войну с Ираном.

Об этом сообщило издание Yle во вторник, 17 марта.

Именно тем, что Штаты не провели консультаций, Стубб объяснил тот факт, что европейские страны — члены НАТО не выражают желания помогать США с разблокированием Ормузского пролива.

«Если США не посоветовались с партнерами заранее и не проинформировали о предстоящих событиях, то подход будет другим», — заявил Стубб, который находится с визитом в Лондоне. И напомнил, что Штаты советовались с союзниками перед началом операций в Ливии, Ираке и Афганистане.

Что касается самой Финляндии, то у нее, по словам Стубба, нет ресурсов для участия в операции в Ормузском проливе.

«У нас нет такой техники, которую можно было бы отправить в этот регион. В любом случае, задача Финляндии в Альянсе — заботиться о безопасности на северо-востоке Европы», — подчеркнул Александр Стубб.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук