Стубб объяснил, почему европейские союзники не желают помогать Трампу в Ормузском проливе
- 17.03.2026, 20:09
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США не посоветовались с партнерами.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Соединенные Штаты не проконсультировались с союзниками перед тем, как начинать войну с Ираном.
Об этом сообщило издание Yle во вторник, 17 марта.
Именно тем, что Штаты не провели консультаций, Стубб объяснил тот факт, что европейские страны — члены НАТО не выражают желания помогать США с разблокированием Ормузского пролива.
«Если США не посоветовались с партнерами заранее и не проинформировали о предстоящих событиях, то подход будет другим», — заявил Стубб, который находится с визитом в Лондоне. И напомнил, что Штаты советовались с союзниками перед началом операций в Ливии, Ираке и Афганистане.
Что касается самой Финляндии, то у нее, по словам Стубба, нет ресурсов для участия в операции в Ормузском проливе.
«У нас нет такой техники, которую можно было бы отправить в этот регион. В любом случае, задача Финляндии в Альянсе — заботиться о безопасности на северо-востоке Европы», — подчеркнул Александр Стубб.