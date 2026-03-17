Сегодня состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов1
- 17.03.2026, 20:12
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«Челси» примет «ПСЖ», «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид».
Сегодня, 17 марта, состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 17 марта (время – минское):
20:45. «Спортинг» - «Будё-Глимт»;
23:00. «Челси» — «ПСЖ»;
23:00. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид;
23:00. «Арсенал» — «Байер».
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».