Сегодня состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов 1 17.03.2026, 20:12

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«Челси» примет «ПСЖ», «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид».

Сегодня, 17 марта, состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 17 марта (время – минское):

20:45. «Спортинг» - «Будё-Глимт»;

23:00. «Челси» — «ПСЖ»;

23:00. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид;

23:00. «Арсенал» — «Байер».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».

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