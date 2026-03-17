Украина уничтожила все резервуары на одной из крупнейших нефтебаз Краснодарского края 6 17.03.2026, 20:21

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Работа предприятия остановлена.

Удар Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Лабинске Краснодарского края 16 марта привел к почти полному уничтожению ее резервуарного парка, сообщили источники Astra в экстренных службах региона. С их слов, после прилета четырех беспилотников на объекте возник масштабный пожар, площадь которого составила 3 тысячи м². В результате сгорело 18 из 20 резервуаров: девять с бензином и девять с дизельным топливом, а также семь бензовозов. Никто не пострадал. В настоящее время работа предприятия остановлена.

Фото пожара на нефтебазе опубликовал украинский мониторинговый телеграм-канала Exilenova+. На кадрах виден огонь и огромные клубы черного дыма. Глава Лабинского района Владимир Забураев сообщил во вторник, что горение продолжается, и назвал ситуацию «стабильной». Роспотребнадзор отчитался об отсутствии превышения концентрации вредных веществ в воздухе. Нефтебаза в Лабинске принадлежит ООО «Югнефтепродукт» и является одной из крупнейших в регионе. Она вмещает 9 тысяч кубометров топлива и обеспечивает Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область и Адыгею, в том числе реализует бензины АИ-80, АИ-92, АИ-95, дизель и масла различных производителей.

За последнюю неделю украинские беспилотники неоднократно поражали объекты ТЭК в Краснодарском крае. 12 и 15 марта горела нефтебаза в пригороде Тихорецка, сообщал региональный оперштаб. В частности, удары были нанесены по резервуарам на территории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Тихорецкая, а также по прилегающему терминалу «Тихорецк-Нафта».

ЛПДС Тихорецкая — ключевой перевалочный узел «Транснефти» на юге России, обеспечивающий прием, хранение и транспортировку нефти. На станции сходятся потоки четырех магистральных трубопроводов. Узел играет стратегическую роль в распределении поступающего в регион сырья в порты Новороссийск и Туапсе.

«Газпром» сообщал, что 10 и 11 марта были атакованы компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья», которые обеспечивают поставки по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все три находятся в Краснодарском крае.

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