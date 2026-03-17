«Белавиа» планирует летом увеличить количество рейсов в Грузию 1 17.03.2026, 20:47

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Белорусы все чаще выбирают эту страну для отдыха.

Увеличить частоту рейсов из Беларуси в Грузию планирует в летний сезон национальный авиаперевозчик «Белавиа», сообщил заместитель премьер-министра нашей страны Юрий Шулейко на седьмом заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству в Тбилиси.

Шулейко поблагодарил грузинских коллег за помощь в урегулировании вопросов, связанных с выполнением авиакомпанией «Белавиа» регулярных рейсов на самолетах Boeing.

— Загрузка на прямых рейсах между нашими странами стабильно высокая (более 80%). Белорусская авиакомпания планирует увеличить частоту рейсов из Минска в Тбилиси, Батуми и Кутаиси в летний период. От этого безусловно выиграют обе стороны, — отметил вице-премьер.

Он добавил, что Грузия и все, что с ней связано, очень популярны у белорусов.

— Привлекательность курортов Грузии у наших граждан растет с каждым годом. Беларусь входит в топ-10 стран по количеству туристов, посещающих Грузию. По итогам 2025 года белорусские туристы заняли седьмое место, обеспечив поток более 150 тысяч туристов, что свидетельствует о росте популярности грузинского направления. В свою очередь белорусская сторона также может предложить востребованные качественные услуги санаторно-курортного лечения, экологического и культурно-исторического туризма, — отметил Юрий Шулейко.

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