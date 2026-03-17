закрыть
22 июня 2026, понедельник, 21:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил о переносе своего визита в Китай

5
  • 17.03.2026, 21:01
  • 4,500
Трамп объявил о переносе своего визита в Китай
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

На пять недель.

Президент США Дональд Трамп заявил о переносе своего визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает телеканал C-Span.

«Мы переносим встречу. Складывается впечатление, что она состоится примерно через пять недель», — сказал американский лидер на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что визит Трампа в Китай в конце марта — начале апреля может быть отложен из-за военной операции против Ирана.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук