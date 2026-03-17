Трамп объявил о переносе своего визита в Китай

Трамп объявил о переносе своего визита в Китай5
- 17.03.2026, 21:01
- 4,500
На пять недель.
Президент США Дональд Трамп заявил о переносе своего визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает телеканал C-Span.
«Мы переносим встречу. Складывается впечатление, что она состоится примерно через пять недель», — сказал американский лидер на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что визит Трампа в Китай в конце марта — начале апреля может быть отложен из-за военной операции против Ирана.