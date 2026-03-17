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Марину Адамович освободили

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  • 17.03.2026, 23:31
  • 18,938
Марину Адамович освободили
Марина Адамович

Она уже дома.

Жену лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марину Адамович освободили. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Что это было – не знаю», – написала Марина Адамович.

Как сообщил Николай Статкевич в своем телеграм-канале, ее продержали в Ленинском РОВД более четырех часов.

Как сообщал Charter97.org, сегодня Марину Адамович задержали возле ее дома.

Напомним, лидер белорусской оппозиции, освобожденный политзаключенный Николай Статкевич стал лауреатом премии Homo Homini на 28-м Международном фестивале документального кино о правах человека One World, который проходит в Праге. Вместо политика премию получала его жена Марина Адамович.

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