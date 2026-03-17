Марину Адамович освободили13
- 17.03.2026, 23:31
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Она уже дома.
Жену лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марину Адамович освободили. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Что это было – не знаю», – написала Марина Адамович.
Как сообщил Николай Статкевич в своем телеграм-канале, ее продержали в Ленинском РОВД более четырех часов.
Как сообщал Charter97.org, сегодня Марину Адамович задержали возле ее дома.
Напомним, лидер белорусской оппозиции, освобожденный политзаключенный Николай Статкевич стал лауреатом премии Homo Homini на 28-м Международном фестивале документального кино о правах человека One World, который проходит в Праге. Вместо политика премию получала его жена Марина Адамович.