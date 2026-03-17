За последние 30 дней ВСУ отвоевали больше территории, чем Россия захватила 1 17.03.2026, 21:20

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Купянск находится под контролем Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 30 дней украинские военные отвоевали больше территории, чем Россия захватила.

Об этом он сказал во время обращения к парламенту Великобритании во вторник, 17 марта.

«Купянск, наш большой город в Харьковской области, находится под нашим контролем… За последние 30 дней мы отвоевали больше территории, чем Россия захватила», — отметил глава государства.

В интервью телеканалу CNN, которое опубликовали 15 марта, Зеленский заявил, что Россия готовила крупную наступательную операцию, однако Силы обороны предотвратили ее, начав контрнаступление.

«Россия подготовила большую наступательную операцию, которую они хотели начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. В ответ мы провели собственные контрнаступательные действия, чтобы не допустить масштабного российского наступления», — сказал он.

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