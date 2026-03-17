Видеофакт: Зеленский в Лондоне показал, как следит за нападениями РФ 11 17.03.2026, 21:29

16,584

Владимир Зеленский

Украинское командование имеет систему, которая позволяет отслеживать атаки РФ в реальном времени.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское руководство имеет доступ к системе, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать атаки РФ и ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства к парламенту Великобритании.

«Сейчас у меня есть доказательство того, что развитие систем безопасности может происходить быстро и стоить дешевле, чем старые оборонные системы. Это iPad с программным обеспечением, которое позволяет нам контролировать нашу безопасность в режиме реального времени», - отметил Зеленский.

По его словам, такие устройства имеют также премьер-министр, министр обороны и военное командование.

Президент пояснил, что система позволяет видеть удары РФ, траектории ракет и дронов, а также оценивать работу украинской противовоздушной обороны.

«Мы подробно видим каждую масштабную российскую атаку на наши города, места запуска, траектории полета, вероятные цели. Система позволяет нам анализировать каждую атаку и то, как реагирует наша оборона в целом, в реальном времени», - отметил Зеленский.

Президент Украины привел пример массированной атаки в ночь на 14 марта, когда Россия применила почти 500 средств воздушного нападения.

«Было задействовано почти 500 единиц российского авиационного оружия, 430 беспилотников и 68 ракет различных типов. И мы сбили большинство из них в режиме реального времени. На этом iPad, в нашей системе, мы видим, каким образом работают наши самолеты, где применяется РЭБы и как разворачиваются перехватчики», - отметил украинский лидер.

Также Зеленский рассказал, что одно из таких устройств он передал королю Великобритании Чарльзу III.

«Его Величество спросил, есть ли у меня еще один iPad. Я ответил, что остался только мой собственный и я не могу его отдать. А Его Величество сказал, что поделится им с премьер-министром», - поделился президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com