Зеленский: 90% российских потерь на фронте вызваны украинскими дронами 7 17.03.2026, 21:41

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Владимир Зеленский

Беспилотники стали ключевым оружием в современной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

«Сейчас 90% российских потерь на фронте вызваны нашими дронами. Вот почему так важно знать, кто имеет преимущество в дронах, и быть быстрыми и сильными в обороне против них», — сказал Зеленский во время выступления перед парламентом Великобритании во вторник, 17 марта.

Ранее украинский президент сообщал, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.

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