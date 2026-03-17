Зеленский: 90% российских потерь на фронте вызваны украинскими дронами

Зеленский: 90% российских потерь на фронте вызваны украинскими дронами7
- 17.03.2026, 21:41
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Беспилотники стали ключевым оружием в современной войне.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.
«Сейчас 90% российских потерь на фронте вызваны нашими дронами. Вот почему так важно знать, кто имеет преимущество в дронах, и быть быстрыми и сильными в обороне против них», — сказал Зеленский во время выступления перед парламентом Великобритании во вторник, 17 марта.
Ранее украинский президент сообщал, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат.