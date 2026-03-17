В трех областях Беларуси фиксируются подтопления 4 17.03.2026, 22:25

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Затопило в том числе два моста.

Весеннее половодье уже приводит к подтоплениям в Беларуси. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 17 марта подтопления паводковыми водами зарегистрированы в трех областях: Витебской, Гомельской и Могилевской.

Так, остаются подтопленными один низководный мост в Лиозненском районе, два участка дороги в Гомельском, одно подворье в Добрушском, один участок дороги в Петриковском, а также один участок дороги и один низководный мост на территории Мстиславского района.

Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

В Беларуси в ближайшие дни сохранится теплая и преимущественно сухая погода. по прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать область повышенного атмосферного давления.

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