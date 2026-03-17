Великобритания будет выделять Украине 3 миллиарда фунтов ежегодно 2 17.03.2026, 22:40

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До 2030/31 годов.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали заявление по итогам переговоров в Лондоне. Согласно документу, Великобритания будет выделять Украине не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно до 2030/31 годов, передает New Voice.

Документ опубликовали во вторник, 17 марта, на официальном сайте президента Украины.

В заявлении говорится, что стратегический диалог между Украиной и Великобританией охватывает восемь ключевых направлений: безопасность, торговля, транспорт, энергетика, юстиция, наука, культура и внешняя политика.

Переговоры проводились по каждому из направлений для обсуждения сфер взаимного сотрудничества и определения приоритетов на следующий год.

Относительно обороны и безопасности, заявлено, что Великобритания продолжит предоставлять Украине долгосрочную оборонную поддержку в соответствии со своими обязательствами, гарантируя не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов в год до 2030/31 года, а также столько, сколько потребуется для поддержки Украины.

В документе говорится, что Великобритания продолжит поддержку Украины в области противовоздушной обороны через свое лидерство в Контактной группе по обороне Украины, а также благодаря предыдущему финансовому взносу в рамках инициативы PURL. Эта поддержка является критически важной для укрепления устойчивости Украины, особенно в контексте постоянных российских атак на критическую и гражданскую инфраструктуру.

В заявлении также подчеркивается важность учета украинского военного опыта.

«Мы выражаем взаимную готовность углубить многостороннее сотрудничество в рамках Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), действующих под общим лидерством Великобритании, с целью эффективной практической реализации Расширенного партнерства между Украиной и ОЭС, признавая непревзойденный практический опыт Украины в современном ведении войны. На основе договоренностей между Украиной и Великобританией по обмену технологиями с поля боя от июня 2025 года мы будем продолжать сотрудничество в рамках программы LYRA с целью наращивания производства дронов-перехватчиков OCTOPUS и продолжать определять взаимовыгодные совместные инициативы в области оборонных технологий», — говорится в документе.

Киев и Лондон продолжат работать над упрощением путей для компаний, способствуя как экспорту, так и совместному развитию потенциала.

«Такие проекты как Nightfall будут гарантировать, что потребности и требования поля боя в Украине непосредственно будут формировать британские инновации и развивать британскую экспертизу, благодаря чему оборонная промышленность Великобритании мирового уровня сможет и дальше поддерживать и увеличивать потенциал Украины. Великобритания будет продолжать поддерживать подготовку украинских военнослужащих в рамках операции INTERFLEX», — отмечается в документе.

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