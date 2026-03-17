Дилеры Geely в Беларуси перестали обслуживать авто серого импорта 9 17.03.2026, 22:50

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Подробности.

Сразу несколько владельцев машин марки Geely сообщили об отказе дилеров обслуживать авто, ввезенных по серому импорту, пишет ABW.BY.

Отказы автолюбители могут получить как на акционные предложения, так и на любые услуги и ремонты.

Информацию об этом журналистам подтвердили в сервисном центре Geely.

Владимир, владелец Geely Haoyue 2022 года выпуска (китайская версия модели Okavango для нашего рынка) недавно приобрел автомобиль и решил обратиться в сервис официального дилера – ООО «Автоцентр «Атлант-М Боровая».

«Хотел воспользоваться сервисным предложением для Geely в Минске: проверка подвески по 40 пунктам и консультация специалистов по негарантийным автомобилям. Меня записали на ближайшее воскресенье. Но позже перезвонили и сообщили, что обслуживать машину не будут», – рассказал владелец.

Причиной назвали то, что компания якобы запретила проводить любые работы с автомобилями марки, которые ввезли в Беларусь неофициально.

«Причем речь идет не только об этой акции, но и о любых ремонтах и услугах», – добавил Владимир.

Позже в одном из сервисных центров Geely корреспонденту ABW подтвердили: они не обслуживают автомобили, ввезенные по серому импорту.

«Китайские коллеги запретили обслуживать автомобили, которые куплены не у нас», – сообщили сотрудники сервиса.

По их словам, распоряжение появилось на прошлой неделе, и таким образом Geely защищает официальный рынок продаж.

По информации ABW.BY, инициатива ввести подобный запрет могла исходить от «Белджи». На заводе это заявление пока не прокомментировали.

Сейчас же владельцам Geely, купленных не у белорусских дилеров, остается обслуживаться только на независимых СТО.

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