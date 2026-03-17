Синоптики предупредили Беларусь о балтийском холодном фронте

Синоптики предупредили Беларусь о балтийском холодном фронте1
- 17.03.2026, 23:13
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Днем температура рухнет до +3°С.
После аномальной жары в марте Беларусь освежит холодный фронт с Балтики. В одной из частей республики температура воздуха опустится до +3..+8°С – холодно после тепла последних дней. В Telegram-канале «Метеовайб» рассказали, куда этот фронт не дойдет.
В четверг, 19 марта, в стране сохранится комфортная температура +9..+14°С. Осадков в этот день не ждем: засуха крепко удержит Беларусь в узде.
А вот в пятницу, 20 марта, на северо-западе ждем непродолжительные осадки как раз от холодного фронта с Балтики. Именно там ощутимо похолодает до +3..+8°С днем. И если уже спрятали зимнюю куртку, следует ее достать.
Тем временем на юго-востоке будет по-прежнему много солнца с апрельскими температурами +9..+15°С. «Туда фронт не дойдет и размоется из-за антициклонального гребня с запада», – рассказали синоптики «Метеовайба».
Кстати, Белгидромет на 20 марта прогнозирует несильные кратковременные дожди в отдельных районах, ночью и утром – с мокрым снегом.
По температуре на пятницу у государственных синоптиков такая картина: от +5°С по северо-западу до +14°С по юго-востоку страны.
В выходные, 21 и 22 марта, ядро антициклона, которое находилось западнее Беларуси, сместится на европейскую территорию России (ЕТР).
Облаков станет меньше, днем воздух в республике прогреется до +10..+15°С. Дефицит осадков сохранится, поэтому увеличение пожароопасной обстановки продолжится.