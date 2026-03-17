Власти РФ сокращают бюджет 2 17.03.2026, 23:22

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Рост цен на нефть не спасает.

2026 год начался не так давно, а российские власти уже готовятся к сокращению расходов бюджета. Сначала это были лишь слухи, но затем информацию подтвердил Минфин - и раскрыл некоторые детали. Предсказуемо, расходы, связанные с ведением войны в Украине, решено не трогать. Почему российский бюджет не сходится, несмотря на очередное повышение налогов и рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, - в материале DW.

Что происходит с российским бюджетом в 2026 году

За первые два месяца 2026 года дефицит федерального бюджета составил 3,45 трлн рублей (1,5% ВВП) - при годовом плане в 3,79 трлн (1,6% ВВП). Это рекордное значение для начала года.

Нефтегазовые доходы составили 826 млрд рублей - более чем на 300 млрд рублей меньше запланированного уровня. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года они сократились без малого на 50%.

Все предпосылки, заложенные в бюджет, оказались неверны. Согласно прогнозу правительства, на основе которого он был сверстан, баррель нефти Urals в этом году должен был стоить в среднем 59 долларов. Однако в январе для расчета нефтегазовых налогов пришлось взять 41 доллар за баррель (такой была средняя цена в декабре 2025 года), в феврале - 44,6 доллара. Рубль при этом оказался слишком крепким. Бюджет сверстан исходя из 92 рублей за доллар, тогда как на практике курс составлял 77,6 рубля в январе и 76,9 - в феврале.

Ненефтегазовые доходы растут. Чтобы увеличить поступления, правительство в очередной раз повысило налоги - в частности пересмотрело ставку НДС. Но пока рост сдержанный - всего на 4,1%, до 3,94 трлн рублей. Если динамика не ускорится, выполнить годовой план в 31,4 трлн рублей может не получиться, отмечают эксперты Института Гайдара. С одной стороны, повышение НДС начнет транслироваться в доходы лишь со второго квартала - сейчас поступления в бюджет идут по прежней ставке. С другой стороны, сборы могут не дотянуть до плана из-за продолжающегося замедления экономики, которое угрожает перейти в рецессию.

Расходы тем временем в начале года росли с опережением графика. За первые два месяца они прибавили 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя по плану правительства рост должен был составить всего 2,9%.

Почему высокие цены на нефть не спасают российский бюджет

Война США и Израиля с Ираном стала неожиданным подарком для российских экономических властей. Цены на нефть резко выросли из-за угрозы блокировки Ормузского пролива - узкого морского коридора, через который страны Персидского залива экспортируют нефть на мировой рынок.

Цена барреля Brent поднялась с 70 до более чем 100 долларов. Цена барреля российской нефти Urals, близкой по своим характеристикам к ближневосточной, к концу второй недели войны, по данным Argus Media, которые приводит Bloomberg, приблизилась к 80 долларам. Некоторые сделки заключались почти по 100 долларов.

В марте нефтегазовые доходы российского бюджета все еще будут скромными - налоги будут рассчитаны исходя из низкой февральской цены (44,6 доллара за баррель). В апреле, согласно подсчетам Reuters, при сохранении цен на нынешнем уровне до конца марта российский бюджет сможет получить примерно 590 млрд рублей. Что будет дальше - неизвестно.

«Энергетические доходы России резко сократились в начале года в связи с ужесточением санкций и из-за логистических ограничений, влияющих на объемы экспорта, поэтому даже при нынешнем росте цен на нефть, вероятно, потребуется несколько месяцев устойчиво высоких цен, чтобы хотя бы компенсировать потери за январь – февраль», - говорит в комментарии DW эксперт Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Исаак Леви.

Какие бюджетные расходы правительство постарается не сокращать

Минфин пока подтвердил лишь сам факт будущего сокращения расходов. О его размере СМИ сообщают со ссылкой на информированные источники. По данным Reuters и «Ведомостей», изначально Минфин уведомил министерства о перспективе сокращения «вообще всех» расходов, но затем стало обсуждаться сокращение лишь «нечувствительных» - на 10%.

Вероятно, под сокращение не попадут так называемые «защищенные» статьи расходов, пишет в своем Telegram-канале экономист Дмитрий Полевой. К ним относятся расходы на оборону (13 трлн рублей), национальную безопасность и правоохранительную деятельность (4 трлн), социальную политику (7 трлн) и обслуживание государственного долга (3,9 трлн).

Кроме того, под нож, по мнению экономиста, не пойдут так называемые публичные нормативные обязательства (это, в частности, пенсии и пособия) в размере около 1,5 трлн рублей, а также межбюджетные трансферты (деньги, которые федеральный бюджет переводит регионам) в размере 9 трлн рублей.

Все эти статьи в сумме дают около 38 трлн рублей. Всего же правительство планировало потратить в 2026 году немногим более 44 трлн рублей. В результате под сокращение попадают расходы примерно на 6 трлн рублей. Сэкономить правительство в таком случае может около 600 млрд рублей - если речь действительно идет о 10%, заключает Полевой.

Впрочем, есть и другие оценки. Эксперты Института Гайдара полагают, что речь может идти о 1–2 трлн рублей. Похожую оценку - около 1,5 трлн рублей - дает бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко. В 2 трлн максимальный размер секвестра оценивает также Bloomberg.

Как бы то ни было, в первую очередь сокращать будут «экономические» статьи расходов, полагают эксперты. Это, например, различные национальные проекты (их реализация может быть отложена или растянута по времени), инвестиции в инфраструктуру и дорожное строительство. Иными словами, чтобы сохранить раздутые военные расходы, придется пожертвовать экономическим развитием.

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