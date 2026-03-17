Бойцы украинской бригады «Спартан» за 10 дней уничтожили более 170 российских дронов «Молния» 17.03.2026, 23:38

2,708

Видеофакт.

Операторы дронов 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины уничтожили вражеские беспилотники типа «Молния».

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за первые 10 дней марта в зоне своей ответственности воины бригады сбили более 170 российских дронов различных типов.

Благодаря мастерской и слаженной работе Сил обороны все вражеские цели были успешно поражены, а противник остался без значительной части разведывательной техники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com