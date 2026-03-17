закрыть
23 июня 2026, вторник, 0:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Мы уйдем из Ирана в ближайшем будущем

  • 17.03.2026, 23:54
  • 3,856
Трамп: Мы уйдем из Ирана в ближайшем будущем
Дональд Трамп

Одновременно глава Белого дома заявил, что США «еще не готовы уйти».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты еще не готовы покинуть операцию в Иране, но сделают это в ближайшем будущем.

Об этом сообщает The Guardian.

На вопрос, имеет ли он план действий в отношении Ирана «на следующий день», Трамп ответил, что если США прекратят военную операцию сейчас, то «Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться».

«Но мы еще не готовы уйти. Однако мы уйдем в ближайшем будущем, мы уйдем практически в ближайшем будущем», - добавил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что США получили «большую поддержку» от стран Ближнего Востока, но «практически не получили поддержки» от НАТО.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук