Трамп: Мы уйдем из Ирана в ближайшем будущем 17.03.2026, 23:54

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Дональд Трамп

Одновременно глава Белого дома заявил, что США «еще не готовы уйти».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты еще не готовы покинуть операцию в Иране, но сделают это в ближайшем будущем.

Об этом сообщает The Guardian.

На вопрос, имеет ли он план действий в отношении Ирана «на следующий день», Трамп ответил, что если США прекратят военную операцию сейчас, то «Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться».

«Но мы еще не готовы уйти. Однако мы уйдем в ближайшем будущем, мы уйдем практически в ближайшем будущем», - добавил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что США получили «большую поддержку» от стран Ближнего Востока, но «практически не получили поддержки» от НАТО.

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