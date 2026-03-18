Франция провела имитирующие ядерный удар учения
- 18.03.2026, 3:06
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Париж провел операцию «Покер».
Военные Франции провели ночные учения, в ходе которых был сымитирован ядерный удар, пишет 17 марта газета Le Parisien.
Отмечается, что интенсивная мобилизация французских военно-воздушных сил (ВВС) для участия в других военных действиях, включая поддержку стран-партнеров в Иране, не изменила графика учений.
«В понедельник вечером военно-воздушные и космические силы провели операцию «Покер», учения, которые должны подготовить стратегические военно-воздушные силы к ядерному удару», — говорится в публикации.
В маневрах было задействовано около 40 самолетов Rafale, AWACS, Mirage 2000 и A330 MRTT. Некоторые из них взяли курс к Средиземному морю в облет Атлантического побережья. После ВВС направились к центру Франции, чтобы сымитировать запуск ядерной ракеты. Им противостояли системы противовоздушной обороны (ПВО) и истребители.
«Операция «Покер» повторяется четыре раза в год с момента первого объявления боевой готовности с применением ядерного оружия в октябре 1964 года», — уточняет газета.