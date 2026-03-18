закрыть
23 июня 2026, вторник, 0:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Франция провела имитирующие ядерный удар учения

  • 18.03.2026, 3:06
  • 2,234
Франция провела имитирующие ядерный удар учения

Париж провел операцию «Покер».

Военные Франции провели ночные учения, в ходе которых был сымитирован ядерный удар, пишет 17 марта газета Le Parisien.

Отмечается, что интенсивная мобилизация французских военно-воздушных сил (ВВС) для участия в других военных действиях, включая поддержку стран-партнеров в Иране, не изменила графика учений.

«В понедельник вечером военно-воздушные и космические силы провели операцию «Покер», учения, которые должны подготовить стратегические военно-воздушные силы к ядерному удару», — говорится в публикации.

В маневрах было задействовано около 40 самолетов Rafale, AWACS, Mirage 2000 и A330 MRTT. Некоторые из них взяли курс к Средиземному морю в облет Атлантического побережья. После ВВС направились к центру Франции, чтобы сымитировать запуск ядерной ракеты. Им противостояли системы противовоздушной обороны (ПВО) и истребители.

«Операция «Покер» повторяется четыре раза в год с момента первого объявления боевой готовности с применением ядерного оружия в октябре 1964 года», — уточняет газета.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук