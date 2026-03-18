Стубб подготовит для Трампа новую идею о помощи Украине

Стубб подготовит для Трампа новую идею о помощи Украине6
- 18.03.2026, 4:53
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По его словам, Европа могла бы помочь США с Ираном, если Вашингтон поддержит Киев.
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа могла бы достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом, которое помогло бы одновременно решить как нефтяной кризис в Персидском заливе, так и войну в Украине.
Заявление финского президента приводит Politico.
Стубб отметил, что видит реальный потенциал в том, чтобы предложить Трампу то, чего он стремится: европейскую военную поддержку для обеспечения безопасности Ормузского пролива – ключевого маршрута транспортировки нефти, который Иран фактически блокирует в ответ на американские и израильские бомбардировки.
Условием предоставления такой помощи могла бы стать вся необходимая помощь Украине со стороны президента США, которая привела бы к достижению приемлемого мирного соглашения с Россией.
Идея вести переговоры с Трампом была выдвинута Стуббу во время сессии вопросов и ответов в лондонском аналитическом центре Chatham House во вторник.
Финский лидер выглядел удивленным – и впечатленным: «Я считаю, что это действительно замечательная идея», – сказал он, а после паузы добавил: «Нет, я считаю, что это действительно замечательная идея».
Стубб отметил, что более подробно рассмотрит этот вопрос и обсудит возможные варианты со своей командой.
Он также рассказал, что реалистично оценивает свои возможности повлиять на Трампа.
«У меня нет иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-либо. Если мне удастся донести до него хотя бы одну из десяти идей по Украине, я сочту это успехом», – отметил Стубб.
Последствия войны в Иране являются «негативными» для Украины, главным образом потому, что цена на нефть способствует российской военной машине, добавил Стубб.
Наконец, это сместило фокус с мирных переговоров по Украине.
«Я надеюсь, что мирные переговоры по Украине не провалятся, как это случилось с переговорами между Ираном и США. Но время покажет», – добавил Стубб.