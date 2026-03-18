Зеленский: Украина разрабатывает морские дроны, способные действовать в океане 4 18.03.2026, 6:59

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Владимир Зеленский

Украинские разработчики также активно работают над подводными системами.

Украина разрабатывает дроны, которые могут дольше и эффективнее действовать на море. В недалеком будущем Силы обороны будут иметь системы, способные действовать даже в условиях океана, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Великобритании.

По словам Зеленского, Украина не имела такого мощного флота, как Великобритания, но благодаря морским дронам оттеснила то, что осталось от российского флота в отдаленные бухты Черного моря. Там российские корабли прячутся от украинских морских дронов.

«Это совершенно новая реальность в сфере безопасности на нашем море. Российский флот, который был мощным, нет эффективных средств противодействия нашим дронам. Их оборона была сильной. Мы этого не отрицаем. Но наши системы морских дронов постоянно развиваются. И мы сосредоточились на скорости этого развития», — рассказал глава государства.

Он отметил, что Украина начинала с простых морских дронов камикадзе, а сейчас имеет дроны, которые могут сбивать российские истребители с моря.

«Мы разработали катера, несущие на борту другие дроны. Также есть катера, которые поражают цели на суше с моря. Мы разрабатываем более стабильные дроны, которые могут дольше и эффективнее действовать на море. Вскоре и не в далеком будущем мы будем иметь системы, способные действовать даже в условиях океана. Мы также активно работаем над подводными системами», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что эти решения могут быть полезными в сложных ситуациях, таких, как в Ормузском проливе.

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