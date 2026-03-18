Иран выпустил ракетный залп по центру Израиля
- 18.03.2026, 8:04
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На вокзал Тель-Авива свалились обломки.
Иран провел массированную ракетную атаку по центральной части Израиля, в результате обломки от сбитых ракет свалились на железнодорожный вокзал в Тель-Авиве.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Сообщается, что повреждения от ракетного обстрела зафиксированы на железнодорожной станции Савидор в Тель-Авиве.
Израильская железная дорога сообщает, что движение транспорта временно приостановлено из-за повреждения платформ на станции.
המוקד: נזק רב בתחנת הרכבת סבידור pic.twitter.com/T67XkWE3uG— חדשות המוקד (@hamoked_il) March 17, 2026
Пожарные также работают над тушением нескольких пожаров в центральных израильских городах Петах-Тиква и Кафр-Касим.
Издание Algazeera опубликовало видео с места ЧП - на нем видно изуродованные автомобили, один из которых перевернулся вверх от взрывной волны.
Атаку сопровождали аварийные сирены в десятках мест по всему Тель-Авиву - вблизи аэропорта Бен-Гурион, на прибрежной равнине и на северном берегу Западного берега.
Следует отметить, что ЦАХАЛ в своей пресс-службе подтвердил ракетный обстрел Израиля Ираном.