США сбросили 5000-фунтовые авиабомбы на ракетные объекты Ирана возле Ормузского пролива 7 18.03.2026, 8:17

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иллюстративное фото

Проведена успешная операция.

Американские военные успешно атаковали укрепленные ракетные объекты Ирана вдоль побережья страны возле Ормузского пролива.

США применили для удара 5000-фунтовые авиабомбы (приблизительный вес — 2270 килограммов) для уничтожения подземных укрытий, а после бомбардировки заявили о проведении успешной операции. Об этом пишет издание The New York Post со ссылкой на сообщение Центрального командования США (CENTCOM).

«Несколько часов назад американские войска успешно применили несколько 5-тысячных бомб глубокого проникновения против укрепленных иранских ракетных объектов вдоль иранского побережья вблизи Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

Эта масштабная бомбардировка произошла на фоне войны Израиля и США против Ирана, фактически остановившей судоходство по важному морскому пути в Персидском заливе. По утверждению CENTCOM, иранские противокорабельные крылатые ракеты, расположенные на этих объектах, представляли угрозу для международного судоходства в проливе.

В комментарии для CNN представитель американских властей рассказал, что для удара, вероятно, были применены боеприпасы типа GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Их США впервые использовали в 2021 году. ВВС США представили это оружие как предназначенное для «уничтожения укрепленных, глубоко зарытых целей».

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