Война против Ирана: США начали разблокирование Ормузского пролива 6 18.03.2026, 8:45

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иллюстративное фото: Getty Images | U.S. Navy

(Обновляется) Нанесен успешный удар по иранским ракетным установкам, мешавшим судоходству.

На Ближнем Востоке продолжается операция «Львиный рык», которую Израиль и США проводят против Ирана.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 19-го дня войны.

23:24 Израильские военные сообщили в своем телеграм-канале, что засекли запуски ракет из Ирана по территории Израиля.

ЦАХАЛ пишет, что задействует системы противовоздушной обороны.

Жители районов, которым угрожает опасность, получили оповещения с рекомендацией перейти в убежища.

22:14 Власти Катара сообщают, что подразделения гражданской обороны борются с пожаром в районе города Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи, где расположен нефтеперерабатывающий завод и другие промышленные предприятия.

«В связи со значительным ущербом, который был причинен, на место немедленно были направлены аварийно-спасательные бригады для тушения возникших пожаров. Местонахождение всего персонала установлено, и на данный момент сообщений о жертвах не поступало», — говорится в сообщении компании QatarEnergy.

21:33 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна, входящей в силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хасана Али Марвана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, 17 марта армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану, при котором в районе Бейрута погиб Марван. Иранская сторона не давала официального подтверждения этой информации. Как утверждает израильская армия, предшественник погибшего командира дивизии был ликвидирован ЦАХАЛом неделей ранее.

19:38 С начала войны США и Израиля с Ираном в интернете распространяются ложные утверждения и ИИ-фейки о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был убит или ранен. Чтобы доказать, что он жив, Нетаньяху опубликовал видео из кофейни.

19:23 Израильские военные сообщили агентству AFP, что в результате ракетного обстрела со стороны Ирана на аэропорт имени Бен-Гуриона упали обломки, не уточнив, когда именно произошел этот инцидент.

Израильские СМИ ранее сообщили, что повреждения получили частные самолеты, находившиеся на стоянке аэропорта.

18.59 В течение последних суток ЦАХАЛ атаковал автозаправочные станции компании «Аламана» на юге Ливана. Она контролируется террористической организацией «Хезболла» по всей территории Ливана и служит для неё значительной экономической базой.

18.51 Лидер иранской революции Реза Пехлеви обратился к соотечественникам. В своем видеообращении он поблагодарил иранцев, которые отметили запрещенный исламскими властями праздник Чахаршанбе-Сури и призвал к солидарности с семьями погибших борцов за свободу страны.

17.43 Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал о ликвидации министра разведки Исмаила Хатиба.

«Убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насеризаде, а также некоторых членов их семей и сопровождающей команды оставило нас в глубоком трауре», - написал он в соцсети Х.

17.31 Официальный представитель Министерства обороны США подтвердил Axios, что израильские удары по газовому объекту «Южный Парс» на юге Ирана были согласованы с администрацией Трампа.

16.31 Часть нефтяных объектов в районах Парс и Эселуйе на юге Ирана подверглась ударам со стороны США и Израиля, сообщает местное информагентство Mizan.

Официальных заявлений со стороны властей пока не поступало, подробности атаки не приводятся.

17.04 Израильская авиация нанесла новые удары по бойцам «Хезболлы» на юге Ливана. Обстрелу подверглись окрестности города Хиам, где сосредоточены отряды террористов, которые пытаются занять город.

16.09 Министр обороны Израиля пообещал «значительные сюрпризы на всех фронтах, которые выведут войну на новый уровень»: «Мы уполномочили ЦАХАЛ ликвидировать любого иранского чиновника, как только на него будет наложен «круг целеуказания», без необходимости дополнительного одобрения».

14:26 Израиль ликвидировал министра разведки Ирана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что в ночь на 18 марта в Тегеране был убит глава иранской разведки Исмаил Хатиб.

Хатиб возглавлял Министерство разведки Ирана с 2021 года и входил в ближайшее окружение высшего руководства страны. Ранее он занимал ключевые посты в структурах безопасности, судебной системе и аппарате верховного лидера.

12:18 Ночью 18 марта иранские боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Вследствие обстрела в городе Рамат-Ган погибла супружеская пара, также есть пострадавшие.

Террористы заявили, что этот удар был «местью» за ликвидацию секретаря совета безопасности Али Лариджани.

08:58 В Багдаде в ночь на 18 марта посольство США стало целью иранской атаки с применением дронов и ракет. По данным источников в службах безопасности, по дипломатическому комплексу в так называемой «зеленой зоне» были выпущены ракеты, а также ударный беспилотник. В результате атаки сработали сирены, а вблизи комплекса был слышен взрыв. На кадрах, которые распространяют СМИ, видно масштабный пожар на месте ЧП.

REUTERS/Maher Nazeh

08:31 Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил смерть своего главы Али Лариджани после того, как Израиль заявил о его гибели в результате авиаудара. Там добавили, что вместе с Лариджани погибли также его сын и телохранители.

Также СМИ сославшись на иранские медиа пишут, что помимо Лариджани были ликвидированы заместитель по безопасности совета Алирезу Баята и командир подразделения «Басидж» (народной милиции) Голамрез Сулеймани.

08:17 Американские военные успешно атаковали укрепленные ракетные объекты Ирана вдоль побережья страны возле Ормузского пролива.

США применили для удара 5000-фунтовые авиабомбы (приблизительный вес — 2270 килограммов) для уничтожения подземных укрытий, а после бомбардировки заявили о проведении успешной операции. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM). По утверждению CENTCOM, иранские противокорабельные крылатые ракеты, расположенные на этих объектах, представляли угрозу для международного судоходства в проливе.

08:04 Иран провел массированную ракетную атаку по центральной части Израиля, в результате обломки от сбитых ракет свалились на железнодорожный вокзал в Тель-Авиве. Сообщается, что повреждения от ракетного обстрела зафиксированы на железнодорожной станции Савидор в Тель-Авиве. Израильская железная дорога сообщает, что движение транспорта временно приостановлено из-за повреждения платформ на станции.

Пожарные также работают над тушением нескольких пожаров в центральных израильских городах Петах-Тиква и Кафр-Касим.

המוקד: נזק רב בתחנת הרכבת סבידור pic.twitter.com/T67XkWE3uG — חדשות המוקד (@hamoked_il) March 17, 2026

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