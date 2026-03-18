В Иране официально подтвердили ликвидацию правой руки Хаменеи 18.03.2026, 8:31

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Али Лариджани

В результате авиаудара погиб не только Лариджани.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил смерть своего главы Али Лариджани после того, как Израиль заявил о его гибели в результате авиаудара.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Чистые души мучеников вступили в связь с очищенной душой праведного слуги Божьего, мученика доктора Али Лариджани», - говорится в тексте совета.

Там добавили, что вместе с Лариджани погибли также его сын и телохранители.

Также СМИ сославшись на иранские медиа пишут, что помимо Лариджани были ликвидированы заместитель по безопасности совета Алирезу Баята и командир подразделения «Басидж» (народной милиции) Голамрез Сулеймани.

Напомним, 16 марта Армия обороны Израиля отчиталась, что нанесла ночью по Ирану удары и ликвидировала командиров силовых структур. Одним из них оказался секретарь Совета безопасности Али Лариджани, которого называли фаворитом на пост верховного лидера страны.

Стоит пояснить, что после ликвидации аятоллы Али Хаменеи, новым верховным лидером Ирана избрали его сына Моджтабу. Однако фактически страной руководил именно Лариджани, который координировал решение страны.

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