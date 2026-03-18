ЕС преодолел вето Венгрии и согласовал кредит Украине на 90 млрд евро 8 18.03.2026, 9:14

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Председатель Евросовета Антониу Кошта лично обсуждал этот вопрос с Орбаном.

Страны Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд, преодолев вето Венгрии, и решение не будет пересмотрено. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

Во вторник, 17 марта, Украина согласилась принять финансовую и техническую помощь ЕС для восстановления нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее Венгрия блокировала выделение кредита, настаивая на возобновлении транзита российской нефти, который прекратился после российских ударов по трубопроводной системе. Будапешт обвинял Киев в намеренной остановке поставок. Орбан, в частности, предупреждал, что Венгрия будет блокировать любые решения Евросоюза в поддержку Украины, пока транзит по «Дружбе» не будет восстановлен. Киев, в свою очередь, настаивал, что остановка поставок вызвана исключительно техническими причинами.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта заявил, что ремонтные работы на перекачивающей станции «Броды» близки к завершению. По его словам, станция возобновит работу примерно через полтора месяца. Если Россия не нанесет новых ударов, тогда же будет полностью восстановлен транзит, отметил Зеленский.

Лидеры ЕС согласовали кредит Украине еще в декабре 2025 года, но для выделения средств требовалось принятие дополнительного законопроекта, который и блокировала Венгрия.

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