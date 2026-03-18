США приказали всем своим посольствам срочно пересмотреть меры безопасности 18.03.2026, 9:26

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Телеграмму Госдепартамента подписал лично Марко Рубио.

США приказали дипломатическим представительствам по всему миру «немедленно» провести оценку мер безопасности, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Как пишет The Washington Post, соответствующая телеграмма Госдепартамента, подписанная госсекретарем Марко Рубио, поступила во вторник.

Согласно распоряжению, «все дипломатические представительства по всему миру» должны созывать комитеты по чрезвычайным ситуациям – междисциплинарные группы, призванные выявлять угрозы и планировать действия в случае их возникновения - а также пересмотреть свою безопасность.

Аналогичные распоряжения уже направлялись дипломатическим представительствам на Ближнем Востоке в течение последних недель, однако распоряжение, изданное во вторник стало первым случаем, когда такой приказ был отдан всем дипломатическим представительствам по всему миру.

С начала войны в Иране 28 февраля несколько посольств США подверглись нападениям. Некоторые представительства были временно закрыты, а американскому персоналу было приказано покинуть многие страны. И хотя большинство угроз сосредоточено на присутствии США на Ближнем Востоке, также имели место несколько случаев насилия в других местах, включая выстрелы возле консульства США в Торонто и взрыв возле посольства США в Осло.

Согласно телеграммам Госдепартамента, группировки ополченцев в Ираке совершили 292 нападения на американские объекты с 28 февраля. Отмечается, что в некоторых случаях группы вооруженных людей приходили в дома, чтобы получить информацию о гражданах США.

В другом инциденте в выходные дни в многоквартирный дом, где проживали американские дипломаты в Израиле, попала «перехваченная, неразорвавшаяся иранская баллистическая боеголовка». О пострадавших не сообщалось, но в телеграмме отмечалось, что инцидент подчеркивает важность поиска убежища при срабатывании сигнализации.

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