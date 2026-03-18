Чистосердечное признание Лукашенко

Чистосердечное признание Лукашенко13
- Артем Синицын, «Салідарнасць»
- 18.03.2026, 15:28
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Престарелый диктатор обиделся на полмира.
Если бы функция Google Lens в наших смартфонах включала автоперевод с языка пропаганды на язык человеческий, то текст объявлений в белорусских магазинах о прекращении продаж пива из «недружественных стран» заиграл бы совершенно иными красками.
Наводишь камеру на одну из ярких листовок и видишь фактически чистосердечное признание: «На самом деле недружественными для белорусов являемся мы — те, кто захватил власть в стране и держит ее на страхе и штыках, ценой вашего будущего.
До недавнего времени в Австралии, Новой Зеландии и прочих Канадах о Беларуси даже не вспоминали, если вообще догадывались о существовании такой страны. Но мы очень постарались чтобы изменить ситуацию. Правда, есть нюанс.
Да что там Австралия! Даже Венгрия со Словакией в этом списке, хоть с Орбаном и Фицо у нас дружба взасос. И Австрия, с которой нас долгие годы роднили гешефты.
Да, к слову, не только пивом единым. Это мы украли у вас большой спорт, заменив мировой хоккей цирком на льду. И поэтому у вас больше нет косметики от Nivea, и не скоро появятся на трассах новенькие Škoda».
Правда в том, что на полмира обиделся престарелый правитель — за то, что без понимания приняли его решение закатать свою собственную страну в асфальт ради удержания власти. Что осудили захват чужого самолета и прочие далекие от дружелюбия акции: от миграционного кризиса до соучастия в агрессивной войне.
А расплачиваться за это приходится простым белорусам.
Артем Синицын, «Салідарнасць»