Чистосердечное признание Лукашенко 13 Артем Синицын, «Салідарнасць»

18.03.2026, 15:28

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Престарелый диктатор обиделся на полмира.

Если бы функция Google Lens в наших смартфонах включала автоперевод с языка пропаганды на язык человеческий, то текст объявлений в белорусских магазинах о прекращении продаж пива из «недружественных стран» заиграл бы совершенно иными красками.

Наводишь камеру на одну из ярких листовок и видишь фактически чистосердечное признание: «На самом деле недружественными для белорусов являемся мы — те, кто захватил власть в стране и держит ее на страхе и штыках, ценой вашего будущего.

До недавнего времени в Австралии, Новой Зеландии и прочих Канадах о Беларуси даже не вспоминали, если вообще догадывались о существовании такой страны. Но мы очень постарались чтобы изменить ситуацию. Правда, есть нюанс.

Да что там Австралия! Даже Венгрия со Словакией в этом списке, хоть с Орбаном и Фицо у нас дружба взасос. И Австрия, с которой нас долгие годы роднили гешефты.

Да, к слову, не только пивом единым. Это мы украли у вас большой спорт, заменив мировой хоккей цирком на льду. И поэтому у вас больше нет косметики от Nivea, и не скоро появятся на трассах новенькие Škoda».

Правда в том, что на полмира обиделся престарелый правитель — за то, что без понимания приняли его решение закатать свою собственную страну в асфальт ради удержания власти. Что осудили захват чужого самолета и прочие далекие от дружелюбия акции: от миграционного кризиса до соучастия в агрессивной войне.

А расплачиваться за это приходится простым белорусам.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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