Россияне массово спрашивают о переезде в Беларусь 39 18.03.2026, 9:56

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Белорусы им ответили.

В России продолжают тестировать так называемые «белые списки» и серьезно ограничивать интернет. Доступность мессенджеров, в частности Telegram, упала до 80%. Первые результаты этих действий власти уже есть — россияне массово задумались о переезде в Беларусь, пишет «Салідарнасць».

В соцсетях множество постов с вопросами о жизни в Беларуси: как обстановка с интернетом, сложно ли получить ПМЖ, что с ценами на жилье. Вот один из типичных примеров:

«Есть ощущение, что в РФ ITшка станет чисто государственной (и обратного пути нет), а сервисы, которые захотят развиваться в том числе на международном <рынке>, переедут в страны бывшего СНГ. В связи с этим вопрос: сколько стоит двушка в Минске, друзья?».

Как пишет российский канал «Баррель черной икры», «на фоне налогов и жестких ограничений в России Беларусь воспринимают как «оплот свободы»: там работают все соцсети и мессенджеры, нет серьезных блокировок и замедлений, проще с криптой, ниже цены и легче легализоваться». И многие планируют переехать как можно быстрее, пока из-за наплыва релокантов не взлетели цены на жилье.

Белорусы такой перспективе, мягко скажем, не обрадовались. В ответ наши соотечественники предлагают россиянам «дружить на расстоянии», опасаются роста цен на жилье и социального напряжения, проблем на дорогах. Некоторые ехидно призывают «сделать Клецк столицей русской эмиграции» и поднимать экономику регионов, потому как Минск и так не резиновый.

А многие напоминают потенциальным релокантам о том, что не стоит путать туризм и эмиграцию — в частности, отсутствие блокировок соцсетей не значит, что в Беларуси легко на них заработать, что на всякий бизнес есть множество проверок, а за перевод криптовалюты «и присесть можно».

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