Россияне массово спрашивают о переезде в Беларусь

Россияне массово спрашивают о переезде в Беларусь39
- 18.03.2026, 9:56
- 16,238
Белорусы им ответили.
В России продолжают тестировать так называемые «белые списки» и серьезно ограничивать интернет. Доступность мессенджеров, в частности Telegram, упала до 80%. Первые результаты этих действий власти уже есть — россияне массово задумались о переезде в Беларусь, пишет «Салідарнасць».
В соцсетях множество постов с вопросами о жизни в Беларуси: как обстановка с интернетом, сложно ли получить ПМЖ, что с ценами на жилье. Вот один из типичных примеров:
«Есть ощущение, что в РФ ITшка станет чисто государственной (и обратного пути нет), а сервисы, которые захотят развиваться в том числе на международном <рынке>, переедут в страны бывшего СНГ. В связи с этим вопрос: сколько стоит двушка в Минске, друзья?».
Как пишет российский канал «Баррель черной икры», «на фоне налогов и жестких ограничений в России Беларусь воспринимают как «оплот свободы»: там работают все соцсети и мессенджеры, нет серьезных блокировок и замедлений, проще с криптой, ниже цены и легче легализоваться». И многие планируют переехать как можно быстрее, пока из-за наплыва релокантов не взлетели цены на жилье.
Белорусы такой перспективе, мягко скажем, не обрадовались. В ответ наши соотечественники предлагают россиянам «дружить на расстоянии», опасаются роста цен на жилье и социального напряжения, проблем на дорогах. Некоторые ехидно призывают «сделать Клецк столицей русской эмиграции» и поднимать экономику регионов, потому как Минск и так не резиновый.
А многие напоминают потенциальным релокантам о том, что не стоит путать туризм и эмиграцию — в частности, отсутствие блокировок соцсетей не значит, что в Беларуси легко на них заработать, что на всякий бизнес есть множество проверок, а за перевод криптовалюты «и присесть можно».