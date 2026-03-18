NYT: Среди иранских чиновников началась паника 18.03.2026, 12:56

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Али Лариджани

Все задумались, кто станет следующим.

Ликвидация Израилем одного из ключевых чиновников Ирана, главы Высшего Совета нацбезопасности Али Лариджани вызвала беспокойство среди иранских чиновников в плане личной безопасности.

Об этом сообщает NYT.

Кроме переживаний за собственную жизнь и безопасность, смерть Лариджани также вызвала беспокойство относительно будущего Ирана. Ведь представители власти исламского государства считали ликвидированного чиновника одним из тех, кто мог бы договориться на переговорах по урегулированию конфликта.

Издание отмечает, что уже ликвидированный глава Высшего совета нацбезопасности Ирана действительно считался одной из самых влиятельных фигур в стране, особенно после гибели верховного лидера Али Хаменеи в конце февраля. Он играл ключевую роль в военных решениях, внутренней безопасности и подавлении протестов.

Следует отметить, что ликвидация Лариджани стала частью стратегии Израиля по «обезглавливанию» иранского руководства - серии точечных ударов по высшему военно-политическому командованию страны.

На фоне этого Иран уже ответил ракетными ударами по Израилю и объектам в регионе, что резко обострило конфликт и повысило риск масштабной войны на Ближнем Востоке.

Однако, мнения о влиянии гибели чиновника на будущее страны расходятся. Кроме тех, кто считает ликвидацию Лариджани негативным фактором для будущего Ирана, есть и те, кто не придает этому такого значения и убежден, что режим устоит.

В качестве доказательства того, что смерть Лариджани не повлияет на дальнейший ход событий, представители второй теории приводят ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Они говорят, что иранский режим сохранился даже после его смерти.

Напомним, накануне Израиль нанес авиаудар по Ирану и ликвидировал Али Лариджани - правую руку убитого иранского верховного лидера Али Хаменеи, который также был главой Высшего Совета нацбезопасности Ирана.

Впоследствии ликвидацию иранского высокопоставленного чиновника Али Лариджани подтвердил Тегеран.

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