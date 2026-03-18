В налоговой пообещали белорусам «проблемы на ровном месте» за уже обкатанную схему заработка

В налоговой пообещали белорусам «проблемы на ровном месте» за уже обкатанную схему заработка6
- 18.03.2026, 10:18
- 9,796
Минимум один такой случай уже есть.
В Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску сделали предупреждение спекулянтам за перепродажу по завышенных ценам билетов на матчи плей-офф КХЛ с участием хоккейного клуба «Динамо-Минск». Минимум один такой случай уже есть.
«Если вы решили подзаработать денег на успехе любимой болельщиками команды, то подумайте хорошо и не один раз, прежде чем заняться этим сомнительным способом заработка. А то ведь действительно можно подзаработать… проблемы на ровном месте», — предостерегли в налоговой.
Накануне в ведомство уже поступила первая (и, вероятно, не последняя) жалоба по вопросу перепродажи билетов с двойным номиналом.
«К слову, заявитель настолько возмущен, что требует привлечь спекулянта к уголовной ответственности!» — добавили в налоговой, уточнив, что уголовную ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность в Беларуси упразднили несколько лет назад.
Но для спекулянтов это «не повод для бурной радости», поскольку за перепродажу билетов по завышенным ценам грозит ответственность административная.
Кроме этого, в ближайшее время владельцам маркетплейсов, на которых замечены спекулятивные объявления, будет рекомендовано усилить модерацию.