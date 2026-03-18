Минскому заведению «неожиданно» сократили режим работы 6 18.03.2026, 10:31

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иллюстративное фото

Придется закрываться в «детское» время.

Директор одного из столичных ночных клубов на приеме у помощника Александра Лукашенко — инспектора по Минску Юрия Фролова попросил оставить прежний режим работы заведения до 6 часов утра. Но ему отказали из-за криминогенной ситуации, сообщает агентство «Минск-Новости».

Директор столичного ночного клуба обратился с просьбой оставить прежний режим работы заведения — с 23.00 до 6.00. По его мнению, решение районной администрации о прекращении действия ранее согласованного режима работы заведения было неожиданным и беспочвенным.

— Нас беспокоит криминогенная ситуация: за прошлый год в клуб 60 раз выезжали наряды милиции. К тому же фиксировались административные правонарушения со стороны посетителей, связанные с безопасностью дорожного движения. Все это, на наш взгляд, недопустимо, — пояснил глава администрации Советского района Александр Щекович.

Он подчеркнул, что «посетители шумят, а ведь рядом жилые дома»: «Неудивительно, что только в нынешнем году в администрацию поступили три коллективных обращения граждан. Поэтому пока предлагаем вам работать с 18.00 до 23.00».

— Прекратятся вызовы милиции — в районной администрации готовы вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении продолжительности работы клуба, — подчеркнул Фролов.

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