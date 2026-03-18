Москва в осаде 4 Алексей Копытько

18.03.2026, 14:40

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Алексей Копытько

Брешь в российской обороне растет.

МИД Турции сегодня напомнил о 12-й годовщине имитации «референдума» в Крыму. Формализация преступления состоялась 18 марта. Думаю, в ближайшие дни будут еще интересные события, вернемся к этой теме. Пока смотрим на текущее.

1. Вчера Генштаб сообщил, что на территории в.о. Крыма в ночь на 15 марта поражены:

• РЛС 59Н6-Е «Противник»;

• РЛС 73Е6 «Пароль» (обе – в районе Либкнехтовки);

• Пусковая ЗРК С-400 «Триумф» в районе н.п. Дальнее (Севастополь).

Уже пару дней российские паблики волнуются по поводу стрельбы в Севастополе. Отчасти показали результат: ССО совершили дружественный визит на ряд объектов, в т.ч., в районе военного аэродрома на м. Херсонес.

2. СБС сообщили, что 15-16 марта поражены еще два ЗРК «Тор М2:

• район н.п. Коробчин (ВОТ Луганской области);

• район н.п. Балашовка (ВОТ Запорожской области).

Также поразили макет РЛС к С-300. Значит, скоро выявят в окрестностях настоящую станцию.

3. Разные структуры Сил обороны Украины ежедневно отчитываются видео об успешных миддлстрайках по базам МТО, складам, ремонтным мастерским, местам сосредоточения личного состава россиян на временно оккупированных территориях.

Наиболее красочное зрелище последних дней – уничтожение склада с ракетами ПВО и фейерверк в районе Должанска (экс-Свердловск) на ВОТ Луганской области.

4. Пока не будем трогать невнятные сведения о повторных визитах в Тихорецк, Кирово-Чепецк, какие-то хлопки в Ульяновске и др. Подождем официальных сообщений.

Сегодня наиболее яркая картинка – красивый пожар со взрывами резервуаров на нефтебазе компании «Югнефтепродукт» в Лабинске (Краснодарский край). Местные паблики сообщают, что уже после возгорания там поменялось направление ветра, огонь начал распространяться на соседние с пораженными резервуары, итоговый ущерб будет ясен через пару дней.

5. Пожалуй, наиболее важный момент.

Уже третий день Минобороны РФ и власти Москвы не успевают отчитываться о сбитых на маршруте к российской столице дронах. Растет число постов дорогих россиян на тему «да сколько у них там этого?». Своебразный режим осады.

Как минимум один позитив этой истории в том, что российские власти вынуждены поддерживать запредельную плотность ПВО/ПРО в окрестностях Москвы, у них нет возможности усилить провисающие участки (вспомните, сколько ЗРК выпилили за последние недели на оккупированных территориях).

Следствие – такой же бесконечный поток дронов идет на Краснодарский край и юг РФ в целом. Оттуда почти ежедневно приходят новости о поражении различных объектов. От военных аэродромов до топливной инфраструктуры.

Брешь в российской обороне на юге растет. Верный знак, что скоро активизируются иранские пираты и другие диверсанты, обиженные на Москву за отсутствие адекватной помощи в Персидском заливе.

Алексей Копытько, «Телеграм»

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