В «Беллегпроме» рассказали, что берут для своих коллекций «моду с парижских подиумов»6
- 18.03.2026, 10:56
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Но она якобы «не сразу добирается» в Беларусь.
В коллекциях одежды концерна «Беллегпром» прослеживается адаптированная мода с парижских подиумов, которая приходит в нашу страну с задержкой в год-два. Об этом рассказала начальница управления торговли и маркетинга «Беллегпрома» Ольга Грабеня, передает БелТА.
Ольга Грабеня похвалила белорусских женщин как «самых искушенных зрителей модных показов», которые «знают все последние направления».
— Следят за показами, многие посещают их, смотрят по телевизору, изучают тренды в интернете. Но если говорить о предприятиях концерна, то уследить досконально за всеми тенденциями мы не можем, да и не нужно. Важно понимать, что модные тренды с парижских подиумов приходят в обычную жизнь спустя год-два — мода адаптируется. Именно адаптированная мода прослеживается при производстве коллекций наших предприятий, — рассказала представительница «Беллегпрома».
По ее словам, беларусские дизайнеры и модельеры ежегодно отслеживают цветовые тенденции, фактуры тканей, актуальные направления и применяют их в работе.
— То, что модно на парижских площадках, мы адаптируем и в течение года-двух используем при производстве продукции, — заверила Ольга Грабеня.