Посыпятся жемчуга8
- Александр Невзоров
- 18.03.2026, 11:14
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Треснет их мир бутафорского достатка.
«Россияне сходят с ума из-за нищеты и очень дорогой жизни – мониторинг Института психологии РАН. Так, 42% опрошенных отметили у себя симптомы депрессии, еще у 27% выявили трудноуправляемую тревогу, а у 31% россиян фиксируются выраженные тревожно-депрессивные состояния. Причина – деньги. 66% россиян переживают за свои финансы, а 84% боятся роста цен. С каждым месяцем таких россиян вне зависимости от возраста становится все больше».
Нищета разминает пальцы, ибо у РФ толстое горло, а душить ее придется долго и жестоко, до хруста шейных позвонков.
Есть ли на планете сила, которая могла бы почти мгновенно, без торгов, переговоров, «сделок» и прочего, прекратить позорную для России войну в Украине?
Трамп не может. ЕС не может. Китай не хочет.
Тем не менее такая сила есть.
Это – русский народ.
Если хотя бы 10% (14 млн) одномоментно, раздираемые стыдом, яростью и осознанием глубины задницы, в которой оказались, непреклонно бы «встали», то кремлевский крыс занырнул бы в самый глубокий из своих бункеров, испуганно заткнулась бы пропаганда, а фронт, топча жирненьких генералов, рассыпался бы и побежал.
Мгновенно испарилась бы мерзкая ложь «о защите родины».
Да, русские – покорный народ с мощным рефлексом рабства, но и они умеют «не терпеть» нетерпимое. Примеры были.
Однако народ ухмыляется и одобрительно безмолвствует.
Он не хочет кончать геноцид, оккупацию и грабеж Украины.
Таков очевидный наблюдаемый факт.
Диспут о коллективной вине на этом можно закончить.
Сейчас для русских начнется реальная эпоха обнищания.
Война снесет свое гнилое яичко в каждую семью.
Боль бедности и тревоги поразит русские мозги.
Треснет их мир бутафорского достатка. С гламурщиц посыпятся жемчуга, а плебс впадет в уныние.
Александр Невзоров, Telegram