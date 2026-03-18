Посыпятся жемчуга 8 Александр Невзоров

18.03.2026, 11:14

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Александр Невзоров

Треснет их мир бутафорского достатка.

«Россияне сходят с ума из-за нищеты и очень дорогой жизни – мониторинг Института психологии РАН. Так, 42% опрошенных отметили у себя симптомы депрессии, еще у 27% выявили трудноуправляемую тревогу, а у 31% россиян фиксируются выраженные тревожно-депрессивные состояния. Причина – деньги. 66% россиян переживают за свои финансы, а 84% боятся роста цен. С каждым месяцем таких россиян вне зависимости от возраста становится все больше».

Нищета разминает пальцы, ибо у РФ толстое горло, а душить ее придется долго и жестоко, до хруста шейных позвонков.

Есть ли на планете сила, которая могла бы почти мгновенно, без торгов, переговоров, «сделок» и прочего, прекратить позорную для России войну в Украине?

Трамп не может. ЕС не может. Китай не хочет.

Тем не менее такая сила есть.

Это – русский народ.

Если хотя бы 10% (14 млн) одномоментно, раздираемые стыдом, яростью и осознанием глубины задницы, в которой оказались, непреклонно бы «встали», то кремлевский крыс занырнул бы в самый глубокий из своих бункеров, испуганно заткнулась бы пропаганда, а фронт, топча жирненьких генералов, рассыпался бы и побежал.

Мгновенно испарилась бы мерзкая ложь «о защите родины».

Да, русские – покорный народ с мощным рефлексом рабства, но и они умеют «не терпеть» нетерпимое. Примеры были.

Однако народ ухмыляется и одобрительно безмолвствует.

Он не хочет кончать геноцид, оккупацию и грабеж Украины.

Таков очевидный наблюдаемый факт.

Диспут о коллективной вине на этом можно закончить.

Сейчас для русских начнется реальная эпоха обнищания.

Война снесет свое гнилое яичко в каждую семью.

Боль бедности и тревоги поразит русские мозги.

Треснет их мир бутафорского достатка. С гламурщиц посыпятся жемчуга, а плебс впадет в уныние.

Александр Невзоров, Telegram

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