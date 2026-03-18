Мужчины или женщины: кто из белорусов более ответственно подходит к кредитам?6
- 18.03.2026, 11:25
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Нацбанк опубликовал данные.
Национальный банк Беларуси опубликовал данные о портрете усредненного кредитополучателя в стране — физического лица на 1 января 2026 года.
По данным Кредитного регистра Национального банка, на данный момент в Беларуси 5,2 млн действующих кредитных договоров физлиц (физических лиц) на сумму 44,9 млрд рублей.
За 2025 год было заключено 1,96 млн кредитных договоров. А это по 163 тыс. кредитных договоров в среднем за месяц.
На наибольшую сумму кредитов набрали, естественно, минчане — 10,3 млрд рублей. Меньше всего кредитов получили жители Могилевской области — 4,3 млрд рублей.
При этом главный тренд страны — женщины продолжают заключать больше кредитных договоров. Однако мужчины, хотя делают это реже, сумма их кредитов больше.
Количество кредитных договоров: 2,8 млн у женщин против 2,4 млн у мужчин. Общая сумма кредитов у женщин 21,7 млрд рублей, в то время как у мужчин — 23,2 млрд.
Что касается кредитной дисциплины белорусов в 2025 году, то доля кредитов, относимых банками к I группе риска (с минимальной вероятностью невозврата кредита), выросла на 1,7 процентного пункта до 87,3%.
Более добросовестные кредитополучатели — женщины. Просроченная задолженность у женщин имеется по 95 тыс. договоров, у мужчин — по 142 тыс. кредитов.