Ученые: Собаки улучшают здоровье владельцев

Ученые: Собаки улучшают здоровье владельцев2
- 18.03.2026, 11:29
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И улучшают качество жизни.
Многолетние научные исследования подтверждают, что наличие домашних животных, в частности собак, положительно коррелирует с улучшением показателей здоровья и снижением уровня смертности, пишет New Voice.
Доктор Дхрув Кази, кардиолог и экономист в сфере здравоохранения, возглавляющий отделение интенсивной терапии в Бостоне, отмечает, что владельцы собак имеют на 24% более низкий риск смерти от всех причин в течение десятилетнего периода.
Особенно ощутимым это влияние становится для людей, переживших инфаркт или инсульт.
Американская кардиологическая ассоциация официально признала, что владение собакой является целесообразным шагом для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Главной причиной этого ученые называют повышение физической активности. Согласно метаанализу профессора Адриана Баумана, около 60% владельцев собак благодаря регулярным выгулам выполняют норму физических нагрузок — 150 минут активности умеренной интенсивности в неделю.
Кроме физического аспекта, огромную роль играет психологическое благополучие. В периоды социальной изоляции домашние любимцы становятся критически важным фактором сохранения душевного спокойствия. Взаимодействие с животным снижает кровяное давление и помогает бороться с последствиями одиночества. Интересно, что владельцы кошек также имеют меньший риск смерти от сердечных приступов благодаря антистрессовому эффекту от общения со своим животным.
В то же время ученые предостерегают от однозначных выводов о причинно-следственной связи. Профессор Тове Фалл из Швеции отмечает, что образ жизни хозяина и собаки часто идентичен: если владелец имеет нездоровые привычки, это отражается и на животном. Кроме того, здоровые и богатые люди чаще имеют возможность завести собаку, что также влияет на статистику долголетия.
Несмотря на финансовые затраты на ветеринаров и эмоциональные сложности, специалисты соглашаются: положительная энергия и радость, которую приносят животные, является неоценимым вкладом в качество жизни человека.