The Telegraph: Лукашенко готовит нелегалов к столкновениям с европейскими пограничниками 6 18.03.2026, 11:38

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фото: Anadolu Agency

Это продуманная стратегия.

Глава Службы государственной безопасности Латвии (VDD) Нормундс Межвиетс заявил, что гибридная война Минска «становится все более агрессивной». Беларусь готовит мигрантов к столкновениям с европейскими пограничниками. По его словам, людей обучают в специальных лагерях, после чего отправляют к границам ЕС — прежде всего в Польшу и страны Балтии, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

За последние годы десятки тысяч мигрантов были переброшены к границам в рамках усиливающейся гибридной кампании России против Запада. Как отметил Межвиетс, если ранее подобные операции проходили относительно спокойно, то за последний год они стали значительно агрессивнее.

Одним из инструментов давления, по его словам, стала информационная кампания. Перед пересечением границы мигрантам демонстрируют постановочные видео, где якобы показано насилие со стороны европейских пограничников. Однако, как отмечают латвийские аналитики, «следы побоев» на этих кадрах — не более чем примитивный грим.

При этом основная угроза, по словам главы спецслужбы, заключается в возможной боевой подготовке мигрантов. Он рассказал об инфраструктуре с белорусской стороны границы. Там уже есть склады, гостиницы и тренировочные лагеря, где людей могут готовить к попыткам прорыва.

Польские источники также сообщали о строительстве подземных тоннелей для переброски мигрантов, хотя латвийская сторона подобных объектов пока не зафиксировала.

Межвиетс подчеркнул, что подобные операции являются частью более широкой стратегии давления на НАТО. По его словам, Россия также активно собирает разведданные о критической инфраструктуре Европы, включая железные дороги, которые играют ключевую роль в возможной переброске войск.

Несмотря на серьезность угрозы, глава латвийской спецслужбы признал, что с профессиональной точки зрения методы противника «выглядят продуманными и стратегически выверенными».

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