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На Кубе заявили, что будут воевать c США

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  • 18.03.2026, 11:35
  • 8,830
На Кубе заявили, что будут воевать c США

В арсенале у коммунистического режима — только старая советская техника.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он «возьмет» Кубу, так как «остров Свободы» ослаблен. Президент Кубы заявил о сопротивлении, но на Кубе осталась только советская техника.

«Столкнувшись с худшим сценарием, Куба уверена в одном: любой внешний агрессор встретит непреклонное сопротивление», — написал Диас-Канель в микроблоге X во вторник, 17 марта.

Президент Кубы заявил, что США почти ежедневно публично угрожают Кубе насильственным свержением конституционного строя. И используют для этого «возмутительный предлог»: серьезные ограничения ослабленной экономики, которую они атакуют и пытаются изолировать уже более шести десятилетий.

«Они намерены и объявляют о планах захватить страну, ее ресурсы, имущество и даже саму экономику, которую они стремятся задушить и подчинить себе. Только так можно объяснить ожесточенную экономическую войну, развязанную в качестве коллективного наказания против всего населения», — заявил Диас-Канель.

На Кубе усугубился кризис на фоне продолжающейся нефтяной блокады со стороны США. 16 марта на острове произошел блэкаут национального масштаба, в результате которого без электричества оказалось все население страны - 10 миллионов человек. К утру 17 марта подача электроэнергии была восстановлена для двух третей населения страны, включая 45 процентов населения столицы Гаваны, где проживают 1,7 млн человек.

При этом, общаясь с журналистами, Дональд Трамп заявил, что «он удостоится чести взять Кубу».

«Взять Кубу. Я имею в виду, освободить ее, взять ее. Думаю, что смогу сделать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна», - заявил президент США.

Коммунистическая Куба попыталась пойти на уступки. Утром 16 марта, заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива указал, что Гавана «готова к гибким торговым отношениям с компаниями из США, а также проживающими в США кубинцами и их потомками».

Но госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, который хоть и имеет кубинские корни, но выступает против коммунистического правительства «острова Свободы», назвал эту уступку недостаточной для проведения реформ по формированию свободного рынка, которые хотела бы видеть на Кубе администрация Трампа.

«То, о чем они объявили вчера (16 марта - ред.), недостаточно драматично. Это не поможет. Так что им предстоит принять несколько крупных решений», - сообщил Рубио.

Армия Кубы – что «остров Свободы» может противопоставить США

По состоянию на март 2026 года, Революционные вооруженные силы Кубы (FAR — Fuerzas Armadas Revolucionarias) остаются одной из наименее модернизированных армий в мире.

На Кубе есть около 800 советских танков Т-62М, Т-55 и Т-54, но неизвестно, сколько из них на ходу. Также есть БМП-1, БТР-60, БМД-1. Характерная особенность кубинской армии — колесные танки (башни от Т-54 или пушки Д-30, установленные на базу БТР-60).

Общая численность регулярных войск составляет примерно 45 000 – 50 000 человек, при этом сухопутные войска – это около 35 тысяч человек. Но кубинское правительство делает ставку на концепцию «общенародной войны», считая, что может мобилизовать до миллиона человек.

Почти все вооружение на Кубе – это остатки советских поставок. Часть вооружения была модернизирована: поставлена на новые шасси.

На Кубе есть около 800 советских танков Т-62М, Т-55 и Т-54, но неизвестно, сколько из них на ходу. Также есть БМП-1, БТР-60, БМД-1. Характерная особенность кубинской армии — колесные танки (башни от Т-54 или пушки Д-30, установленные на базу БТР-60).

Что касается артиллерии, то основу составляют РСЗО БМ-21 «Град», пушки ЗИС-3, гаубицы Д-30 и М-46. Большинство из них превращены в самоходные установки на базе грузовиков КрАЗ или шасси танков.

Авиация на Кубе находится в наиболее плачевном состоянии. Считается, что на «острове Свободы» есть около шести рабочих МиГ-29, МиГ-23 (около 10–15) и МиГ-21.

А военно-морской флот – это несколько малых патрульных кораблей, переделанных из траулеров и, вероятно, имеется несколько сверхмалых подлодок и советских ракетных катеров.

В последние годы Куба пыталась получить запчасти для систем ПВО и авиации в обход санкций, однако радикального обновления парка техники не произошло.

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