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В Таллинне представят книгу «Беларусь Натальи Радиной»

  • 18.03.2026, 11:47
В Таллинне представят книгу «Беларусь Натальи Радиной»

Уже завтра.

В центре Workland Vabaduse (Pärnu mnt 12) в Таллинне представят новую книгу известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

Презентация книги на белорусском, украинском и русском языках пройдет 19 марта, в четверг, в 18:00.

В презентации примут участие белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия’97» Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко и известный журналист, писатель и волонтер Аркадий Бабченко.

Книга «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» — это история современной Беларуси, описанная через жизнь одного человека: белорусской журналистки и политика Натальи Радиной, главного редактора ведущего белорусского оппозиционного сайта «Хартия’97» (Charter97.org).

Прочитав эту книгу читатель станет свидетелем революционных событий и протестного движения, начавшихся в Беларуси в 1995 году и не затухающих по сей день, ознакомится с летописью многочисленных политических убийств, организованных белорусскими спецслужбами по указанию диктатора Лукашенко, вместе с Радиной окунется в ее тюремные будни, ощутит радости ее освобождения и сложности уникального побега от КГБ из Беларуси, окажется очевидцем ярких и незабываемых встреч с такими известными современниками, как Станислав Шушкевич, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другими.

Читатель увидит, что Беларусь, хотя и была частью Российской империи и СССР, является отдельной самобытной страной; что со средних веков Беларусь считала себя частью Европы и ориентировалась на Запад, а вовсе не на Восток; что будущее Беларуси, освободившейся от диктаторского режима Лукашенко, — с Евросоюзом, а не с Россией, фактически оккупировавшей Беларусь, чья безопасность в конечном итоге может быть обеспечена лишь членством в НАТО.

Но главный вывод, который может сделать читатель, заключается в том, что, несмотря на временные поражения и пролитую кровь, аресты и казни последних десятилетий, отсутствие реальной помощи извне, белорусская демократия жива, а белорусы продолжают бороться за свободу.

Книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, изучающим Беларусь, но и широкому кругу читателей.

Презентация состоится 19 марта, в четверг, в 18:00

Адрес: Таллинн, центр Workland Vabaduse, Pärnu mnt 12

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