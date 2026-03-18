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В Минске отключают холодную воду

  • 18.03.2026, 11:57
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В Минске отключают холодную воду

Список адресов.

В «Минскводоканале» предупредили о плановых работах на наружных сетях, из-за которых в ближайшие дни в ряде районов столицы временно отключат холодную воду, а также возможно ухудшение её качества.

18 марта с 9:00 до 18:00 воды не будет по адресу ул. Кропоткина, 84. В это же время и в течение двух последующих суток возможны проблемы с качеством воды на улицах Веры Хоружей, Кропоткина и Старовиленской.

В ночь с 18 на 19 марта (с 23:00 до 6:00) отключения затронут дома на улицах Ольшевского, Днепровской и Строителей. После включения вода может оставаться хуже обычного ещё несколько дней в близлежащих районах.

19 марта с 9:00 до 14:00 перебои ожидаются в домах №96 и 98 на улице Нестерова.

В ночь с 19 на 20 марта отключение коснётся домов №34, 38, 42 и 44 на улице Якубовского, при этом ухудшение качества воды возможно и на соседних улицах.

В ночь с 21 на 22 марта (с 23:00 до 3:00) отключение запланировано в доме №103 на улице Одинцова. Перебои с качеством воды могут затронуть также улицы Притыцкого, Лобанка, Мазурова и Скрипникова.

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