В Минске отключают холодную воду 18.03.2026, 11:57

4,076

Список адресов.

В «Минскводоканале» предупредили о плановых работах на наружных сетях, из-за которых в ближайшие дни в ряде районов столицы временно отключат холодную воду, а также возможно ухудшение её качества.

18 марта с 9:00 до 18:00 воды не будет по адресу ул. Кропоткина, 84. В это же время и в течение двух последующих суток возможны проблемы с качеством воды на улицах Веры Хоружей, Кропоткина и Старовиленской.

В ночь с 18 на 19 марта (с 23:00 до 6:00) отключения затронут дома на улицах Ольшевского, Днепровской и Строителей. После включения вода может оставаться хуже обычного ещё несколько дней в близлежащих районах.

19 марта с 9:00 до 14:00 перебои ожидаются в домах №96 и 98 на улице Нестерова.

В ночь с 19 на 20 марта отключение коснётся домов №34, 38, 42 и 44 на улице Якубовского, при этом ухудшение качества воды возможно и на соседних улицах.

В ночь с 21 на 22 марта (с 23:00 до 3:00) отключение запланировано в доме №103 на улице Одинцова. Перебои с качеством воды могут затронуть также улицы Притыцкого, Лобанка, Мазурова и Скрипникова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com