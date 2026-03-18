В Италии отменили выступление любимой балерины Путина 9 18.03.2026, 12:08

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Светлана Захарова

Захарова не сможет принять участие в гала-концерте «Звезды» в Риме.

Известная российская балерина, которая при этом родом из Украины, Светлана Захарова была исключена из состава участников гала-концерта, который начнется в Риме в этом месяце, сообщили организаторы.

Как сообщает Reuters, это стало очередным политическим спором по поводу участия российских артистов в культурных мероприятиях в Италии. Агенство сообщает, что звезда московского Большого театра, Захарова является активной сторонницей президента Владимира Путина.

Она должна была выступить на гала-концерте «Звезды» в итальянской столице 20-21 марта.

Организаторы гала-вечера заявили, что, принимая решение об исключении Захаровой, они получили «институциональные сообщения... которые подчеркивают символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте».

Премьер-министр Джорджия Мелони является убежденной сторонницей Украины в войне и санкций против России. Они заявили, что существует риск того, что мероприятие будет «неправильно понято или использовано в корыстных целях», несмотря на их надежду на налаживание связей посредством искусства.

Исключение Захаровой произошло после спорного решения Венецианской биеннале вновь открыть свой российский павильон, который был закрыт с момента вторжения Москвы в Украину в 2022 году, для проведения биеннале в этом году, которая пройдет с мая по ноябрь.

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