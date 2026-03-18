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В Белостоке приземлился метеозонд

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  • 18.03.2026, 12:14
  • 2,820
В Белостоке приземлился метеозонд
Фото: x.com/podlaskaPolicja

Внутри могут быть сигареты.

В польском Белостоке обнаружили метеозонд, предположительно использованный контрабандистами — об этом сообщили в полиции Подлясского воеводства.

Связку воздушных шаров с прикреплённой «посылкой» нашли на улице Гаёвой: она приземлилась прямо на парковке между двумя автомобилями. По предварительным данным, внутри может находиться крупная партия сигарет — груз удерживали сразу три шара.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента выясняются.

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