В Белостоке приземлился метеозонд 1 18.03.2026, 12:14

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Фото: x.com/podlaskaPolicja

Внутри могут быть сигареты.

В польском Белостоке обнаружили метеозонд, предположительно использованный контрабандистами — об этом сообщили в полиции Подлясского воеводства.

Связку воздушных шаров с прикреплённой «посылкой» нашли на улице Гаёвой: она приземлилась прямо на парковке между двумя автомобилями. По предварительным данным, внутри может находиться крупная партия сигарет — груз удерживали сразу три шара.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента выясняются.

Policjanci @kmp_bialystok dostali zgłoszenie o balonach z podczepionymi pakunkami, które wylądowały na jednej z posesji przy ul. Gajowej w Białymstoku. Na miejscu pracują policjanci.

Widzisz podejrzany pakunek lub balon z ładunkiem? Nie podchodź, nie dotykaj. Zadzwoń na numer… pic.twitter.com/sPd8HE6n5e — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) March 18, 2026

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