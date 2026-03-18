В Белостоке приземлился метеозонд

В Белостоке приземлился метеозонд1
- 18.03.2026, 12:14
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Внутри могут быть сигареты.
В польском Белостоке обнаружили метеозонд, предположительно использованный контрабандистами — об этом сообщили в полиции Подлясского воеводства.
Связку воздушных шаров с прикреплённой «посылкой» нашли на улице Гаёвой: она приземлилась прямо на парковке между двумя автомобилями. По предварительным данным, внутри может находиться крупная партия сигарет — груз удерживали сразу три шара.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента выясняются.
Policjanci @kmp_bialystok dostali zgłoszenie o balonach z podczepionymi pakunkami, które wylądowały na jednej z posesji przy ul. Gajowej w Białymstoku. Na miejscu pracują policjanci.— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) March 18, 2026
Widzisz podejrzany pakunek lub balon z ładunkiem? Nie podchodź, nie dotykaj. Zadzwoń na numer… pic.twitter.com/sPd8HE6n5e