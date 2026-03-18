Иран нанес удар по Израилю ракетой с кассетными боеприпасами 18.03.2026, 12:18

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В Тегеране заявили о мести за ликвидацию Али Лариджани.

Ночью 18 марта иранские боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Вследствие обстрела в городе Рамат-Ган погибла супружеская пара, также есть пострадавшие.

Террористы заявили, что этот удар был «местью» за ликвидацию секретаря совета безопасности Али Лариджани. Об этом сообщает The Times of Israel.

Последствия ракетных ударов

Корпус стражей исламской революции Ирана провел масштабную ракетную атаку на центральные районы Израиля. По заявлению Тегерана, операция стала местью за ликвидацию Лариджани, которого считали одним из самых влиятельных политиков иранского режима.

По данным экстренных служб Израиля и полиции, основные последствия удара пришлась на густонаселенный центр страны. В Рамат-Гане в результате прямого попадания погибла пожилая супружеская пара, которая не успела дойти до убежища.

В различных точках центрального округа зафиксированы ранения у мирных жителей. В частности, сообщается о двух пострадавших от осколков в районе железнодорожного вокзала в Тель-Авиве. Еще несколько человек получили легкие травмы в Бней-Браке и Кафр-Касеме.

Значительный ущерб причинен железнодорожному вокзалу «Савидор-Мерказ» в Тель-Авиве. Осколками повреждены платформы и прилегающие пути. Также сообщается о возгораниях автомобилей в Холоне из-за обрыва линий электропередач.

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