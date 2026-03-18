«Значимость Беларуси будет только расти» 2 18.03.2026, 14:42

10,756

Николай Статкевич

Николай Статкевич снова предупредил европейцев и белорусов о российской угрозе.

Лидер белорусской оппозиции, вышедший на свободу политзаключенный Николай Статкевич опубликовал в своем Telegram-канале ответ на вопрос о геополитической ситуации в мире и ответил критикам его статьи-предупреждения для белорусов и европейцев.

Бывшие активисты «Народнай Грамады», которые сейчас находятся за пределами Беларуси, попросили Статкевича оценить последние события, происходящие в мире — арест венесуэльского диктатора Мадуро и войну США и Израиля против режима в Иране, а также прокомментировать дискуссию, которая возникла после последних статей оппозиционного лидера:

— Что касается моих статей. Публикуя их, я ожидал негативной реакции от некоторых читателей, но представлял её примерно так: «что тут говорить, всё же, инсульт головного мозга», дальше — ложные соболезнования и такие же пожелания «скорейшего выздоровления». Но я совсем не ожидал, что будет поставлен под сомнение даже мой авторский статус. Так кто же их написал, может, призрак Шекспира проскользнул на мой личный канал, а я, из-за любви к литературе, промолчал?

Причем при отрицании авторства я вижу, что некоторые публичные личности используют выводы из моей первой статьи, но без указания автора. Ну, ладно хоть так. Может, они просто не хотят упоминать призрак Шекспира? Или считают меня призраком.

Надо признать, что в юридическом смысле они в чем-то правы, потому что меня освободили без единого документа, удостоверяющего мою личность. Паспорт остался в колонии, руководство которой не отвечает на запросы. Оставили как сувенир? А без него не то что за границу на обследование не уедешь, как многие предлагают, даже в местную поликлинику обратиться невозможно. И не докажешь, что я — это я. Только одни смелые судебные исполнители решительно признали моё физическое существование без документов, но сразу заявили претензии на половину моей пенсии, которую я также не могу восстановить без паспорта.

Признав правильность моих выводов об угрозе Беларуси, многие критически отнеслись к моим предложениям по её нейтрализации. Но ничего взамен не предложили. Может, как беременная школьница, надеются, что «само рассосётся»?

О геополитической ситуации вокруг Беларуси я достаточно подробно написал в этих статьях. Если про реальное состояние белорусского общества и ситуацию в политической эмиграции у меня было мало информации, потому что «Советская Белоруссия», которую я вынужден был выписывать в колонии, здесь не лучшая источник, то о состоянии российской экономики, официальных установках и стремлениях Кремля, международных событиях — обо всем этом можно было составить определённое представление даже из тех же «Известий», которые я также выписывал.

К тому же ещё советский опыт чтения между строк и мой достаточно большой и разнообразный жизненный, политический и военный опыт (а я обладаю очень хорошей памятью) давали достаточно информации для анализа. И выводы очевидны.

Проиграв Украину, Кремль будет искать другие места прорыва на Запад. Потому что российское массовое сознание до сих пор не умещается в пределах РФ, а руководству Кремля нужна «победоносная войнушка», чтобы сохранить и передать власть в наследство. А также, чтобы заставить Европу отказаться от санкций и вернуться к финансированию кризисной российской экономики через масштабные закупки в РФ углеводородов.

Поэтому значимость «белорусского балкона» для Москвы будет только расти, что порождает целый ряд рисков не только для и так формальной белорусской государственности, но и для физического существования Беларуси и белорусов. Я говорю об этом только потому, что именно поддержка Москвы является основой устойчивости белорусского режима. Такая зависимость может стоить нам очень дорого.

Её нельзя убрать извне другими странами, потому что это только обострит борьбу за «балкон» со стороны Москвы.

В Венесуэле устойчивость режима обеспечивалась поддержкой беднейших слоёв населения, которые за это получали от властей бесплатные продукты питания, поэтому замена Мадуро там мало что меняет, напротив, его бывшие сторонники надеются, что теперь санкции снимут и «кормление» станет лучше.

В Иране режим опирается на шиизм — религию, основанную на идее страдания и культе смерти. Сторонников этой религии там ещё достаточно, чтобы поддерживать в дееспособном состоянии многие силовые структуры.

Очень жаль этот мужественный и талантливый народ, но в ближайшее время перспектив для его освобождения я не вижу. Может быть, только под внешним давлением ослабевший режим пойдет на некоторые смягчения, но не сейчас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com