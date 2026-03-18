«Побывала во всех отделениях банка и нашла только три купюры нового образца» 9 18.03.2026, 12:40

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Жительница Могилева поделилась проблемой покупки долларов.

Жительница Могилева пожаловалась, что объехала несколько отделений Альфа-Банка в городе, чтобы снять со счета сбережения. Нюанс был в том, что она хотела сделать это в долларах, причем только купюрами нового образца.

По словам женщины, с этим возникли проблемы, так как в отделениях банка предлагали в основном купюры старого образца, что ее не устроило.

«Побывала во всех отделениях Альфа-Банка Могилева и нашла только 3 купюры нового образца. У меня не получилось снять мои деньги со счета, потому что у них деньги только старого образца. Сотрудники Альфа-Банка говорят, что им выдают только купюры старого образца для продажи, а нового образца почти не сдают», — написала она в Threads.

В комментариях к ее сообщению пользователи соцсети не согласились, что нужно обязательно требовать новые купюры.

«Ну вы такие интересные. Доллар — валюта другого государства, мы их не печатаем. Границы закрыты, притока наличной валюты по официальным межбанковским каналам нет и не будет еще долго. Но всем нужны только доллары нового образца. Каким образом глобально банк должен вас ими обеспечить?», — задался вопросом один из них.

Кто-то же решил уточнить, зачем искать доллары именно нового образца: «А какая разница, какого образца деньги? Вы их эпоксидной смолой заливать будете и в рамочку?»

На что получил ответ: «Зачем мне старого образца? А если их отменят? Я не хочу покупать купюры, которые по 20 лет».

Еще один из комментаторов поделился реальной проблемой, почему купюры старого образца не выгодны: «Деньги есть деньги. Прекрасно понимаю девушку, доллары старого образца во многих странах принимают по заниженному курсу, плюс еще целый квест — найти обменник, который их примет».

И на самом деле, белорусские туристы столкнулись с тем, что в той же Армении купюры долларов старого образца принимают не все обменники. А те, что все-таки соглашаются взять, устанавливают пониженный курс, где-то на 5% меньше.

Еще одна подписчица пожаловалась, что Альфа-Банк сам не хочет принимать старые доллары. «Пока тут все хаят автора — я поддержу. Альфа-Банк торгует старыми, но принимать их же назад отказывается. Интересненько, конечно», — написала она.

Есть вопросы к старым купюрам и во время сделок с недвижимостью. «Особенно раздражает когда покупаешь недвижимость, и у всех условия: РАСЧЕТ ТОЛЬКО ДОЛЛАРАМИ НОВОГО ОБРАЗЦА! Я извиняюсь, их где взять то? Всегда тоже это вымораживало, с какого извините рожна я должна оббегать все банки, чтобы их найти, если, что старые что новые в обиходе!!! Еще и лица такие корчат когда им начинаешь объяснять что оба образца подлинные и в обороте!», - написала о наболевшей проблеме еще одна пользовательница Threads.

В дискуссию вступил и официальный аккаунт белорусского Альфа-Банка в Threads. Он заявил, что в банке не делят долларовые купюры на старого или нового образца.

«Купюры старого и нового образца являются равнозначными. Старого образца купюры (белые) находятся в обращении, принимаются и выдаются в кассах. Если в момент выдачи в кассе будут купюры нового образца (синие), то вам смогут их выдать», — написал представитель банка.

Впрочем, один из комментаторов поделился лайфхаком, как все-таки получить желаемые купюры нового образца. «Я заказываю снятие наличных и прошу купюры по 50 — всегда нового образца. Но еще лучше — евро: прямо новенькие и номера подряд», — сообщил он.

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